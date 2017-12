Pehmeät paketit vauhdittavat joulusesongin myyntiä

Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset odottavat vilkasta joulusesongin myyntiä. Näyttelijä Minna Kivelä tähdittää ”Pehmeä tubettaja” -kampanjaa, joka innostaa ostamaan suomalaisten brändien tuotteita joululahjaksi.

Joulunalusaika on suomalaisille tekstiili- ja muotialan yrityksille myynnin sesonkiaikaa. Vaatteiden ja kodintekstiilien myynti lisääntyy joulukuussa noin neljänneksellä verrattuna muihin kuukausiin.

”Pehmeä paketti on tietysti joulun klassikkolahja. Tekstiilit ja vaatteet ovat suosituimpien joululahjojen joukossa, mutta tämä on muutenkin vilkasta aikaa: sesongin juhlat, kuten pikkujoulut, itsenäisyyspäivä ja joulu, kasvattavat juhlavaatteiden kysyntää. Lomailijat puolestaan hankkivat ulkoiluvaatteita ja myös aurinkolomalle tarvittavia vaatteita. Lisäksi jouluksi on mukavaa sisustaa kotia kauniiksi,” kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

”Alan yrityksillä on erittäin myönteiset odotukset joulukaupalle. Tämä vuosi on ollut alalle positiivinen. Vaatebrändien myynti kääntyi vihdoin kasvuun haastavien vuosien jälkeen, ja erityisesti yritysten vientiliikevaihto on ollut hyvässä kasvussa.”

Minna Kivelä on ”Pehmeä tubettaja”

Suomen Tekstiili & Muoti ry lanseeraa 1.12.2017 ”Pehmeä tubettaja” -kampanjan, joka innostaa ostamaan entistä enemmän suomalaisten tekstiili- ja muotibrändien tuotteita. Kampanjakasvona nähdään näyttelijä Minna Kivelä, joka tunnetaan muun muassa Kätevä emäntä -tv-sarjasta.

Kampanjavideoilla nähdään tubettaja, joka seikkailee joululahjaostosten maailmassa – ja tulee siinä sivussa hankkineeksi pientä kivaa myös itselleen.

Kampanjasivulle www.pehmeatpaketit.fi on koottu videoiden lisäksi joululahjavinkkejä suomalaisbrändien tuotteista. Osallistumalla kilpailuun Facebookissa voi voittaa suomalaisten yritysten tuotteita.

”Tuoreen kuluttajatutkimuksemme mukaan puolet suomalaisista ostaisi mielellään enemmän suomalaisten brändien tuotteita, jos niitä olisi paremmin saatavilla. Haluamme tarjota kampanjassa kuluttajille inspiraatiota suomalaisten yritysten upeista tuotteista,” Anna-Kaisa Auvinen kertoo.

”Samalla haluamme tuoda esiin sitä, miten moninaisia ja hienoja yrityksiä meillä Suomessa on. Suomalaisilla yrityksillä on erilaisia toimintamalleja: osa ompeluttaa tuotteensa sopimuskumppaneilla Suomessa tai ulkomailla, osalla tuotanto on omilla tehtailla Suomessa. Usein puhutaan paljon ompelupaikasta, mutta ompelu on vain yksi osa tuotteen valmistuksesta. Vaikka joululahjatuote olisi valmistettu Suomen rajojen ulkopuolella, jopa 80% suomalaisyrityksen tuotteen arvosta voi jäädä Suomeen, eli käytännössä kauppiaalle, brändille ja veroihin, eli meille kaikille,” Auvinen sanoo.

Fakta

Vaatteita valmistavien ja valmistuttavien yritysten liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5,9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kotimaan myynti kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen.

Tekstiilejä valmistavien ja valmistuttavien yritysten liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,6% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Suomalainen kuluttaa tekstiiliin ja muotiin keskimäärin 970 euroa vuodessa. Tästä käytetään vaatteisiin ja jalkineisiin noin 870 euroa ja kodintekstiileihin noin 100 euroa.

Kansantalouden tasolla vaate- ja tekstiilimarkkinan koko on noin 5,3 miljardia euroa.

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan liikevaihto on joulukuussa keskimäärin 25 % isompaa kuin muina kuukausina, ja huonekalujen ja sisustuksen kauppa 27 % isompaa.

Kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan luottamus talouteen on ollut hyvin vahvaa koko vuoden.

(Lähde: Tilastokeskus)