Pekka Haavisto: Etupiiriajattelu ei kuulu nykypäivään

Haavisto totesi Venäjän haastavan kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää ja Euroopan turvallisuuden perustana toimivia sopimuksia ja sitoumuksia.

–Venäjä haluaa paluuta aikaan jota ei enää ole. Etupiiriajattelu ei kuulu nykypäivään. Jokaisella valtiolla on suvereeni oikeus päättää omasta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikastaan. Naton avointen ovien politiikan jatkuminen on myös Suomelle tärkeää ja Nato on julkisesti ilmoittanut pitävänsä kiinni tästä periaatteesta, Haavisto korosti.

Haavisto myös arvioi puheessaan, että ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon analyysi maamme turvallisuustilanteesta on yhä pätevä.

– Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa vuodelta 2020 todettiin seuraavaa: ”Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varauduttava.” Tämä arvio pätee mielestäni myös tähän päivään. Selonteoissa linjatut keinot ja tavoitteet vakauden edistämiseksi ovat edelleen relevantteja, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan ilmastopolitiikka on oleellinen osa ratkaisua, jossa vähennämme riippuvuuttamme ulkomaisista energialähteistä.

– Itse katson, ettei ”ilmastoaktivismi” ole ongelma, vaan oleellinen osa ratkaisua. Keski-Euroopan kodit lämpenevät maakaasulla, ja myös suomalainen teollisuus tarvitsee sitä. Ei liene liioittelua arvioida, että lyhyellä aikavälillä Euroopan tarvitsevan enemmän venäläistä fossiilista energiaa, kuin Venäjä tästä kaupasta saamiaan tuloja. Meidän on Euroopassa vähennettävä riippuvuuttamme fossiilisesta energiasta. Se on perusteltua niin ilmaston kuin energiaturvallisuuden näkökulmasta, Haavisto linjasi.

Haaviston mukaan Suomi ja EU tukevat vahvasti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

– On myös selvää, että mikäli Venäjä nyt ryhtyy uusiin laajoihin sotilaallisiin toimiin, Unionin vastaus tulee olemaan nopea, vahva ja koordinoitu yhdessä kumppaniemme kanssa, Haavisto sanoi.

