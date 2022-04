Pekka Sauri on uudessa kirjassaan peruskysymysten äärellä

Kirja on hyvin omakohtainen kuvaus elämän peruskysymyksistä ja siitä, miten elää sovinnossa itsensä kanssa.Sauri puhuu roolielämästä, johon helposti luiskahdamme onnea metsästäessämme. Samalla hän murtaa rohkeasti myös itsestään muodostunutta kliseistä kuvaa.

Ydinhavainto on yksinkertainen: elämä muuttuu kerralla helpommaksi, kun ihminen luopuu onnen tavoittelusta - sen kaikkoavan tunnetilan, jota onneksi kutsutaan.

Onnen metsästämisestä luopuminen on valtava vapahdus, suurin kaikista. Tuiverrus tyyntyy. Jumalatonkin saa rauhan. Ahdistus haihtuu kuin paha uni, jota et kohta enää saa kiinni etkä muista.





Pekka Sauri on poliitikko, Vihreiden perustajajäseniä, rakastettu radiopersoona, pilapiirtäjä, psykologi ja filosofian tohtori. Hän on aiemmin julkaissut tietokirjoja sekä romaanin Parempaa kuin seksi. Saurin viimeaikaisia ajatuksia on voinut kuunnella Lohdullinen teoria elämästä ja Elämän tarkoitus -podcasteista.



Onnen harha

ISBN 9789523755017

Sidottu

271 s.

Ilmestyy 3.5.2022

Saatavana myös sähkökirjana ja Pekka Saurin lukemana äänikirjana