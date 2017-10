Pekka Sauri vahvistaa Aalto EE:n julkisen johtamisen ja itsensä johtamisen osaamista

Vakuutusalan konkari Paula Salonen aloittaa Aalto EE:n Senior Advisorina 12.7.2017 15:54 | Tiedote

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on nimittänyt Paula Salosen Senior Advisoriksi. Salosella on pitkä ura vakuutusalan ylimmissä johtotehtävissä, joista viimeisin on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtajuus vuosina 2013 – 2016. Koulutukseltaan Salonen on juristi.