Pekka Tuuri SDP:n järjestöpäälliköksi

SDP:n järjestöpäälliköksi on valittu 1.9.2022 alkaen hallintotieteiden maisteri Pekka Tuuri. Järjestöpäällikkö johtaa puolueen valtakunnallista järjestötyötä ja puoluetoimiston järjestöosastoa, jossa työskentelee seitsemän työntekijää. Puolueen järjestöpäällikkönä aiemmin toiminut Jenny Suominen siirtyi elokuussa perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustajaksi.

Tuuri on työskennellyt SDP:n puoluetoimistolla vuodesta 2018 asti kunta- ja järjestöasiain sihteerinä ja ollut puolueen vaalityöryhmän jäsen vuoden 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Syksyllä 2021 Tuuri toimi järjestöpäällikön sijaisena ja vastasi aluevaaleihin valmistautumisesta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa SDP:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtajana ja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin kotimaan avustajana. Viimeiset puoli vuotta Tuuri on ollut vanhempainvapaalla.

- Olemme iloisia saadessamme Pekan taas puoluetoimistolle. Pekan monipuolinen osaaminen ja kokemus järjestö- ja vaalityöstä ovat arvokkaita eduskuntavaaleja kohti mentäessä, sanoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

- On hienoa päästä jatkamaan töitä puoluetoimistolla. Vaalityö on sinänsä jo tuttua, mutta viime kerralla lähdimme rakentamaan eduskuntavaalivoittoa oppositioasemista ja nyt hallituksesta käsin. Se tuo eduskuntavaalityöhön uuden näkökulman. Vaikka vaalit työllistävätkin meitä puoluetoimistolla lähes joka vuosi, pidän tärkeänä, että vaalien välissä ehdimme myös antaa aikaa puolueen järjestötyön kehittämiselle. Järjestötyö on se pohja, millä poliittinen muutos rakennetaan, Tuuri sanoo.