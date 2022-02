Pelasta tuulilasi suuremmalta vahingolta

”Ensimmäiset hetken tuulilasivaurion jälkeen ovat oikeastaan kriittisimmät. Lasiin on tullut haava, joka pitäisi laastaroida. Me jaamme tätä tarkoitusta varten lasilaastareita, mutta hätätilassa mikä tahansa läpinäkyvä teippi käy tarkoitukseen. Lasin pintaan tulleeseen iskemään laitetaan siis teippi päälle, jotta sinne ei pääse likaa”, InCarin kaupallinen johtaja Pasi Tolvanen neuvoo.

Jos kiven- ja nastaniskemä on n kahden euron kolikon kokoinen tai pienempi, sen voi usein korjata.

”Suomessa ajetaan todella paljon rikkinäisillä ja kuluneilla tuulilaseilla. Tuulilasin korjaus maksaa usein alle sata euroa, kun taas koko lasin vaihtamiseen kuluu useita satasia. Jos autossa on lasivakuutus, korjaus on asiakkaalle maksuton. Korjaamaton pieni särö voi lähteä leviämään nopeasti ja hajottaa koko lasin”, Tolvanen varoittaa.

Miten välttää lasivahinkoja?

Lasivahinkojen kokonaan välttäminen lienee mahdotonta, sillä ne taitavat olla autoilijan yleisin vahinkotyyppi.

”Tyypillinen lasivahinko sattuu ohiajotilanteessa, jossa ohiajajan nopeuteen ei edes voi itse vaikuttaa. Muutoin kunnollinen turvaväli auttaa tässäkin tilanteessa. Jokainen voi vaikuttaa tieturvallisuuteen myös ajotavoillaan: ohitustilanteesta takaisinpaluuta omalle kaistalle ei kannata suorittaa heti ohitettavan auton eteen, vaan antaa kunnollinen hajurako. Tämä toimii myös sateisella ja kurasäällä”, Tolvanen vinkkaa.

