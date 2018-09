”Pelastamme ihmishenkiä päivittäin” – Punainen Risti vetoaa lahjoittamaan Nälkäpäivä-keräykseen

Lähes miljoona Myanmarista paennutta ihmistä elää lohduttomissa oloissa Bangladeshissa Cox’s Bazarin leireillä. Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla autetaan luonnonkatastrofien, konfliktien ja äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa ja maailmalla. Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään 20.–22.9. ympäri Suomen.

Suomen Punainen Risti ylläpitää alueen ainoaa ympärivuorokautista kirurgista hoitoa tarjoavaa sairaalaa. Nopean lähdön kenttäsairaalat toimivat yleensä noin neljä kuukautta katastrofista, mutta tilanne Bangladeshissa on poikkeuksellisen vakava. Sairaala pystyttiin lähettämään maahan viime vuoden lokakuussa Nälkäpäivä-keräyksen ja ulkoministeriön myöntämän hätäavun turvin.

– Sairaalassa on vuoden aikana hoidettu 40 000 potilasta. Avun tarve on edelleen valtava ja Suomen Punainen Risti on sitoutunut ylläpitämään sairaalaa ainakin vuoden loppuun saakka, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi.

Vuoden aikana Suomen Punainen Risti on lähettänyt Bangladeshin kenttäsairaalaan yli 110 suomalaista avustustyöntekijää, muun muassa lääkäreitä, hoitajia, kätilöitä ja teknikkoja. He työskentelevät sairaalassa yhdessä Bangladeshin Punaisen Puolikuun työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Kyseessä on Suomen Punaisen Ristin viime vuosien suurin kansainvälinen avustusoperaatio.

– Olemme auttaneet lukuisissa vaikeissa synnytyksissä, hoitaneet liikenneonnettomuuksien ja tapaturmien uhreja sekä erilaisista infektioista kärsiviä ihmisiä. Sairaalassamme voimme auttaa vaativinta hoitoa tarvitsevia potilaita eli heitä, jotka eivät voi saada apua mistään muualta. Emme ainoastaan hoida potilaita vaan pelastamme ihmishenkiä päivittäin, kenttäsairaalaan tiiminvetäjä Raija Andersén sanoo.

Olot leireillä ovat lohduttomat. Pulaa on ruuasta, puhtaasta vedestä ja suojasta, mikä uhkaa leireillä asuvien ihmisten terveyttä. Monsuunisateet ja mutavyöryt ovat heikentäneet tilannetta entisestään.

Punainen Risti on valmis lähettämään apua Mangkhut-taifuunin tuhoamille alueille

Suomen Punainen Risti on valmiudessa auttaa katastrofirahastostaan Mangkhut-taifuunin uhreja Filippiineillä. Kaksi suomalaista avustustyöntekijää on tällä hetkellä Filippiineillä arvioimassa avun tarvetta.

– Olemme valmiita ohjaamaan Nälkäpäivä-keräystuloja avustusoperaatioon Filippiineille heti, kun avustusvetoomus tulee, kertoo Löövi.

Viranomaistietojen mukaan ainakin 20 ihmistä on kuollut ja taifuuni on aiheuttanut mittavia tuhoja sadolle ja rakennuksille. Pelkästään Cordilleran maakunnassa on ollut 51 maanvyörymää. Tuhojen koko laajuus ei ole vielä paljastunut, sillä kaikista syrjäisimpiä kyliä ei ole vielä saavutettu. Tuhannet Filippiinien Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat tuhoalueilla muun muassa jakamalla puhdasta vettä ja ruokaa sekä raivaamalla tukkiutuneita teitä.

Suomessa tulipalon uhreille apua joka kolmas päivä

Suomessa Punainen Risti auttaa Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla äkillisissä onnettomuustilanteissa kuten tulipaloissa. Viime vuonna Suomen Punainen Risti auttoi 345 ihmistä yhteensä 121 tulipalotapauksessa.

Hätäapua tarjotaan äkilliseen avun tarpeeseen heti onnettomuuden tai kriisin jälkeen. Tilanteesta riippuen apu voi sisältää esimerkiksi vaatteita ja hygieniatarvikkeita, henkistä tukea sekä hätämajoituksen. Auttajina toimivat paikallisen Punaisen Ristin osaston koulutetut vapaaehtoiset.

– Kun tulipalo on vienyt kaiken, harva pysyy täysin rauhallisena. Tällöin koulutettujen vapaaehtoisten tarjoama henkinen tuki ja käytännön apu esimerkiksi ensimmäisissä hankinnoissa auttavat takaisin kiinni arkeen, sanoo Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Tuula Luoma.

Suomen suurimpaan lipaskeräykseen voi osallistua kerääjänä tai lahjoittajana

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jotta kriisitilanteissa voidaan toimia nopeasti. Maailmalla apua tarvitsevat erityisesti konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsivät.

Viime vuonna Nälkäpäivä innosti lähes 14 000 vapaaehtoista liikkeelle ympäri Suomen. Perinteinen katukeräys pitää pintansa, mutta yhä useammat perustavat oman nettilippaan, jolla keräävät lahjoituksia sosiaalisessa mediassa. Auttaa voi myös lahjoittamalla.

Lipaskerääjiksi ovat tervetulleita kaikki, eikä aiempaa kokemusta tarvita. Kerätä voi oman aikataulun mukaan ja jo puolella tunnilla on merkitystä. Lähimmän lippaidenjakopisteen ja ohjeet oman verkkokeräyksen tekemiseen voi katsoa osoitteesta nälkäpäivä.fi.

Nälkäpäivään voi lahjoittaa:

• Lähettämällä tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)

• Netissä osoitteessa nälkäpäivä.fi

• Soittamalla numeroon 0600 12220 (20,12 €/puhelu + pvm)

• MobilePay:lla ja Pivolla numeroon 1001

• Tilisiirrolla tilille FI14 5780 0710 0116 49 viite 5173

#Nälkäpäivä

Punaisen Ristin kuvia saa ladata ilmaiseksi rekisteröitymällä Punaisen Ristin kuva-arkistoon osoitteessa http://aineistopankki.punainenristi.fi/

Keräysluvat: POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015. ÅLR 2017/7556/26.10.2017

