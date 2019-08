Pelätty ja vihattu susi - uutuustietokirja pureutuu 1880-luvun lastensurmiin ja petovihaan

Syyskuussa ilmestyvä Jouni Tikkasen uutuutietokirja Lauma on väkevä kuvaus susista ja petovihasta. Susien ja ihmisten yhteiselo on vielä nykypäivänä keskustelua herättävä aihe.

Kaikkihan me tiedämme, kuinka susi ulvoo kuutamossa ja saalistaa pimeässä, vaanii lapsia metsän hämärässä - susihukka söi jopa Punahilkan isoäidin ja puhalsi kolmen pienen possun talon kumoon. Susi on herättänyt ihmisissä pelkoa vuosisatoja. Mutta mitä me oikeasti tiedämme sudesta?

Jouni Tikkasen uutuuskirja taustoittaa susien ja ihmisten yhteiseloa oikeilla tapahtumilla, suden näkökulmasta. Vuosina 1880–1881 sudet tappoivat Turun seudulla 22 lasta. Lapsensurmista tuli oman aikansa suuri mediatapaus ja kansallinen kysymys, joka on vaikuttanut susiasenteisiin meidän päiviimme asti. Mutta mitä lopulta tiedämme susista ja näiden surmien taustoista?

Tikkanen kertoo vetävästi susista ja ihmisistä ankarissa oloissa.

”Halusin tietaa, millaista oli olla susi 1800-luvun lopulla, jolloin Suomen susikanta oli romahtamassa. Noihin samoihin aikoihin sattuivat myos Turun seudun lapsensurmat, ja ajattelin, etta niiden kautta voisin kurkistaa asiaan”, hän kuvailee.

Jouni Tikkanen (s. 1983) on biologi ja toimittaja, joka on työskennellyt Helsingin Sanomissa, Otavalla ja Suomen Luonto -lehdessä. Vuonna 2008 hän voitti J. H. Erkon kirjoituskilpailun ja 2011 Aikakausmedian vuoden kirjoittavan toimittajan palkinnon.

