Peleistään tunnettu Suomi halutaan pitää pelialan huipulla jatkossakin – Open Creative House ja Helsinki Games Capital yhdistävät voimansa Espoossa

Open Creative House laajentaa musiikin ja audiovisuaalisen alan lisäksi pelialalle avaamalla Espoon Keilaniemeen uuden pelihubin. Perjantaina 8.9.2023 käynnistyy yhteistyössä Helsinki Games Capitalin kanssa järjestettävä pelialan viikoittainen luentosarja, joka kestää vuoden loppuun asti. Uusien pelialan toimijoiden tukemiseen keskittyvän kurssin yhteistyökumppanina on myös Espoon kaupunki.

”Game Business Love Product” on maksuton kurssi, jossa alan huippuammattilaiset jakavat pelialan liiketoimintakäytänteitä ja omia kokemuksiaan uriensa varrelta. Kurssi on tarkoitettu pelinkehittäjille, pelaajille, opiskelijoille ja alasta kiinnostuneille.

Helsinki Games Capitalin toiminnanjohtaja Jonne Taivassalo kertoo, että pelialan liiketoiminta on jatkuvassa muutoksessa. Yli 90 % alan liikevaihdosta tapahtuu pääkaupunkiseudun yritysten toimesta. Siihen nähden alueella on todella heikot varhaisen tuen instrumentit. Rahoitusta saavat ainoastaan firmat, joiden perustajilla on vuosikymmenten kokemus tai he ovat yrittäneet jo useamman kerran pelialalla.

– Puhun ekosysteemin velasta: jos ei synny uusia yrittäjiä, se vaikuttaa alan kasvuun kolmen-neljän vuoden sisällä. Oppilaitoksesta valmistumisen ja ensimmäisen työpaikan välillä monella on haasteita työllistyä pelialalle. Me haluamme tukea aloittelevia tekijöitä ruohonjuuritasolla.

Helsinki Games Capital on käynyt rakentavia keskusteluja yhteistyöstä Espoon ja Aalto-yliopiston kanssa. Onnistuessaan ja myös epäonnistuessaan uusista yrittäjistä tulee pelialan todellisia osaajia, jotka ovat houkuttelevia myös alan isoille kasvuyrityksille.

Pelialalla on paljon monimuotoisempaa porukkaa kuin usein kuvitellaan, ja siellä työskentelee koodareiden lisäksi ammattilaisia kaikenlaisista taustoista. Bisnes ja taide ovat yhtä tärkeässä asemassa kuin teknologia.

Kurssin ideana on jakaa tietoa pelialan liiketoiminnasta laidasta laitaan. Osallistujilla on luentojen lisäksi mahdollisuus verkostoitua alan ammattilaisten ja harrastajien kanssa, ja saada jalkansa samalla oven väliin. Tavoitteena on luoda inspiraatiota ja synnyttää mahdollisesti jopa uusia yrittäjiä.

– Yrittäjyys on nopea tapa oppia, sanoo Taivassalo.

Open Creative Housen perustaja ja toimitusjohtaja Juka Hynynen on innoissaan uudesta avauksesta.

– OCH:n visiona on jo pidempään ollut tuoda musiikki-, AV- ja peliala yhteen saman katon alle. Nämä toimialat ovat monella tavalla sukua toisilleen ja ne ovat sekä liiketoiminnallisessa että taiteellisessa linkissä toisiinsa. Mutta ne ovat olleet Suomessa aiemmin rakenteellisesti erillään. Tavoitteenamme on luoda Open Creative Housesta hubikokonaisuus, joka mahdollistaa yritysten kasvua toimialoja ylittävien innovaatioiden ja yhteistöiden avulla, Hynynen sanoo.

🗓️ Milloin? Lähes joka perjantai klo 14.00, 8.9.–15.12.

🏠 Missä? Open Creative House, Espoo, Keilaniemi.

🎥 Etkö pääse paikalle henkilökohtaisesti? Katso kaikki tapahtumat LIVE-LIVE-tilassa YouTubessa.

Matka alkaa 8.9. Makea Gamesin Tomi Toikan mukaansatempaavalla luennolla!

Paikkoja tapahtumapaikalla on rajoitettu määrä