Pelihupimestarit aloittavat aamunsa tsemppihuudoilla! Linnanmäen kesätyö on täynnä magiaa

Linnanmäellä työskentelee vuosittain noin 650 kausityöntekijää. Hupimestareita tavataan niin pelimyyjinä, laitetyöntekijöinä, järjestyksenvalvojina kuin kioski- ja kahvilatyöntekijöinä. Tämän lisäksi hupimestareita työskentelee myös siistijöinä, puutarhatyöntekijöinä sekä lipunmyyjinä.

Linnanmäen tavoite on olla Suomen rakastetuin huvipuisto ja sen tavoitteen saavuttamisen mahdollistaa tämä monisatapäinen hupimestareiden joukko. Linnanmäki on varsin erityinen paikka niin inspiroivan ympäristönsä kuin yhteishenkensäkin puolesta. Linnanmäellä kausityössä kun ollaan ihan jokainen työpäivä huvipuistossa.

Jokaisena aukiolopäivänä Linnanmäen portista virtaa sisään iloisia nuoria kohti uutta työpäivää. Hupimestarit nousevat portaita jossa heille toivotetaan hyvää työpäivää. Tämän jälkeen hupimestarit suuntaavat kohti omia yksiköitään.

Pelimyyjät aloittavat aamunsa tsemppihuudoin

Linnanmäellä on noin 20 peliä, joiden jännittävyydestä ja sujuvuudesta vastaa pelimyyjien aurinkoinen joukko. Pelimyyjiksi valikoituu usein ulospäinsuuntautuneita ja näyttelemisestä kiinnostuneita nuoria. Hyväntekijät-pelissä sekä esimerkiksi kesän uutuuspeli Pumputtimessa hupimestarit pitelevätkin mikkiä kädessään, sillä monet pelit juonnetaan livenä.

- Pelimyyjälle on tärkeää laittaa itsensä likoon. Tästä syystä hyvä yhteishenki ja tekemisen riemu on erityisen suuressa roolissa, kertoo pelitoiminnan päällikkö Heidi Pernaa ja jatkaa:

- Jokaisena aamuna hupimestarit laittavat työnjaon jälkeen kätensä yhteen ja päästävät ilmoille vaihtuvan tsemppihuudon. Tämä saattelee työntekijät hyvään fiilikseen, jonka jälkeen päivä alkaa oikealla vireellä.

Järjestyksenvalvojat kerääntyvät aamuin ja illoin yhteen koko joukolla

Linnanmäellä turvallisuus on aina etusijalla. Kaikilla hupimestareilla on rooli kokonaisturvallisuuden kannalta, mutta erityisesti järjestyksenvalvojat ovat näkyvä osa yleistä järjestystä. Huvipuistossa, jossa on paljon asiakkaita, on järjestyksenvalvojien kommunikointi valtavan merkityksellistä.

Tiedonkulun ja yhteishengen luonnin nimissä järjestyksenvalvojat kokoontuvat jokaisena aamuna yhteen puiston keskikentällä.

- Pystymme käymään kaikki tulevan päivän tapahtumat lävitse, kyselemään kuulumiset työkavereilta ja valmistautumaan päivään yhdessä, kertoo turvallisuusesimies Kim Koort.

Parit vaihtelevat päivittäin, joten kauden aikana ennättää tutustua hyvin koko porukkaan.

Kioski- ja kahvilatyöntekijöillä riittää vipinää

Kesän kohokohtiin kuuluvat softikset ja hattarat. Nämä herkut asiakkaille tarjoaa aina Linnanmäen kioski- ja kahvilapuolen hupimestarit. Toki tänään hattaramyyjä onkin ehkä ollut eilen valmistamassa hodareita.

- Linnanmäen erikoisuutena on se, että eri hupimestarit kiertävät töissä eri pisteillä vain yhden paikan sijaan. Tämän ansiosta kesän aikana he saavatkin moninkertaisen opin, kertoo herkkukioskien ja myymälöiden päällikkö Elina Sainio.

Kioski- ja kahvilapuolen hupimestareille huvipuisto onkin mitä innoittavin paikka olla töissä. Vuosittaiset teemaviikot näkyvät myös herkkupisteissä ja ravintoloissa. Viime vuoden Iik!weekillä nähtiin mm. haamusoftiksia ja muita teemaan sopivia herkkuja. Nämä kaikki ideat olivat lähteneet kioski- ja kahvilatyöntekijöiden ajatuksista.

- Jos jossain kukkii luovuus, niin Linnanmäellä! Sainio päättää.

Hupimestari on kaiken keskiössä

Linnanmäellä kausityö on kokonaisvaltainen kokemus, jossa muut hupimestarit ovat avainroolissa. Linnanmäen työntekijöistä kehittyy kauden aikana tiivis joukko, ja he viettävät vapaa-aikaansakin yhdessä ja osallistuvat yhdessä erilaisiin työnantajankin järjestämiin tapahtumiin ja illanviettoihin.

- Kesä Linnanmäellä on kokemus, joka jää muistoihin loppuelämäksi. Ainutlaatuinen ympäristö ja monet uudet kaverit ovat asioita, joista uudet työntekijämme ovat joka kesä haltioissaan, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin ja jatkaa:

- mittaamme henkilöstön työhuvinvointia säännöllisesti, koska haluamme koko ajan kehittää toimintaamme – tavoitteenamme onkin olla Suomen paras työpaikka.