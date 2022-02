Pelimaailmasta tutut digikolikot valtaavat alaa perinteisillä toimialoilla

Yhä useampi yritys on järjestänyt digikolikkoanteja, joissa asiakkaat ostavat virtuaalista ostovoimaa. Järjestelmän ensimmäiset käyttäjät ovat ravintola- ja hotellialalta, joissa digikolikoiden myynnillä on alettu paikkaamaan viimeaikaisten rajoitusten jättämiä aukkoja myynnissä.

Konsepti toimii siten, että asiakkaat ostavat yrityksen liikkeeseen laskemia digitaalisia kolikoita. Järjestelmän avulla yritys saa käytännössä tulevaisuuden liikevaihtonsa etukäteen. Asiakkaat puolestaan monenlaisia etuja ja alennuksia, sekä hyvin helpon ja nopean uuden maksutavan. Maksutapa toteutetaan tyypillisesti QR-koodipohjaisesti tai Bluetooth-teknologian avulla.

”Digikolikoihin pohjautuvassa innovaatiossa yhdistyy monia elementtejä, joita on jo erillisinä olemassa. Kolikoiden yhteyteen rakennettavat alennus- ja etuohjelmat vetoavat erityisesti nuoreen yleisöön. Kyseessä ei ole siis vain yritystä hyödyttävä ratkaisu, vaan malli tuo monia etuja myös yritysten asiakkaille. Peliala on edelläkävijä etenkin ansaintamalleissa, ja tämä teknologia on ensimmäinen askel näiden tehokkaiden mallien tuomisessa perinteisten yritysten käyttöön”, sanoo Sterly Oy:n toimitusjohtaja Emil Östlin.

Digikolikoilla tulee olemaan lähitulevaisuudessa myös markkinapaikka, jossa asiakkaat voivat vaihtaa kolikoita keskenään. Vaikka kaupankäynti perustuu lohkoketjuteknologiaan, digikolikot eivät ole kuitenkaan kryptovaluuttoja. Ne ovat luonteeltaan lähempänä yritysten bonuspisteitä, lounasseteleitä tai lahjakortteja kuin kryptovaluuttoja. Digikolikoiden arvon vaihtelu on minimaalista, koska niiden arvo on kiinnitetty euromääräiseen arvoon kolikot myyneen yrityksen tuotteita tai palveluita.

Sterly Oy:n osakeanti on parhaillaan käynnissä. Yhtiö kerää 500.000 euroa lisää osakepääomaa kasvun kiihdyttämiseen. Reilun 20.000 euron sijoituksella pääsee mukaan Sterly Oy:n omistajaksi. Lue lisää aiheesta täältä.