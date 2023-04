Pelitutkimuksen päivä on yhteistyön juhlaa ja oiva mahdollisuus kuulla pelitutkimuksen uusimmat käänteet

Pelitutkimuksen päivä on vuosittain Suomessa järjestettävä tapahtuma, jossa juhlitaan pelien ja leikin tutkimusta sekä tartutaan asiantuntijapuheenvuorojen kautta pelitutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Tapahtumassa palkitaan lisäksi yhteistyössä pelialan kattojärjestö Neogamesin kanssa pelialan opinnäytetyökilpailun voittajat.

10-vuotisjuhliaan viettävän tapahtuman kutsupuheenvuoroissa kuullaan kanadalaisen apulaisprofessori Nicholas Taylorin kokemuksia pelitutkimuksen tekemisestä Suomessa. Lisäksi Tampereen yliopiston tutkija Taina Myöhänen avaa, millaista on ollut siirtyä yritysmaailmasta pelitutkijaksi. Peliteollisuuden puheenvuorossa Cities: Skylines -pelistään tutun Colossal Order -peliyhtiön toimitusjohtaja Mariina Hallikainen kertoo hittipelin ympärille rakentuneesta yhteisöllisyydestä.





Juhlavuosi nostaa esille Suomessa tehtävän pelitutkimuksen moniulotteisuutta

Tampereen yliopiston tutkijatohtori ja Suomen pelitutkimuksen seuran hallituksen puheenjohtaja Usva Friman kertoo, että puheenvuorojen aiheet eivät valikoituneet sattumalta:

– Pelitutkimuksen päivän kymmenes juhlavuosi on erinomainen tilaisuus nostaa esille Suomessa tehtävän pelitutkimuksen moniulotteisuutta. Suomi on kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva paikka tehdä pelitutkimusta. Meillä on jo pitkään rakennettu monipuolisesti yhteistyöverkostoja tutkimuksen, teollisuuden ja kolmannen sektorin väleille, mikä luo vahvan pohjan myös monipuoliselle asiantuntijuudelle ja osaamiselle.

Suomessa tehtävä pelitutkimus on erittäin arvostettua. Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön työ arvioitiin hiljattain kansainvälisestikin poikkeuksellisen korkeatasoiseksi. Vuosien pitkäjänteinen työ kantaa hedelmä, sillä Suomi houkuttelee nykyään pelitutkimuksen huippuosaajia ympäri maailmaa.

Vuonna 2013 ensimmäisen Pelitutkimuksen päivän järjestänyt pelikulttuurien tutkimuksen professori Olli Sotamaa Tampereen yliopistosta on saanut seurata alan kehitystä aitiopaikalta:

– Pelitutkimus alkaa olla oppialana varsin vakiintunut, katsotaan sitä sitten tieteellisten julkaisujen tai yliopistotasoisen opetuksen näkökulmasta. Pelitutkimuksen päivä on oiva mahdollisuus tarkistaa, millaisista aiheista pelitutkijat juuri nyt intoilevat ja kinaavat.

Yksi Suomen pelitutkimuksen seuran ydintehtävistä on koota yhteen Suomessa tehtävää pelitutkimusta. Tehtävä on melkoinen, sillä erilaisia peleihin ja pelaamiseen liittyviä ilmiöitä tutkitaan Suomessa erittäin monipuolisesti.

Pelialan opinnäytetyökilpailu on tästä kuvaava esimerkki: tämän vuoden kilpailuun saapui kaksikymmentäkuusi korkeatasoista työtä eri oppiaineista ja tieteenaloilta yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ympäri Suomen. Kilpailun voittajat julkistetaan osana Pelitutkimuksen päivän ohjelmaa.

Pelitutkimuksen päivä 2023 Tampereella, museokeskus Vapriikin auditoriossa (Alaverstaanraitti 5) keskiviikkona 3.5.2023 kello 13:00–16:30.

Pelitutkimuksen päivän järjestävät yhteistyössä Suomen pelitutkimuksen seura ja Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö.