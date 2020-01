Pelitutkimuksen vuosikirja 2019 on julkaistu

Miten kuoleminen ja sureminen näkyvät erilaisissa peleissä? Muuan muassa tätä kysymystä analysoidaan tuoreessa vuosikirjassa, joka esittelee Suomessa tehtävää korkeatasoista pelitutkimusta eri näkökulmista.

Pelitutkimuksen vuosikirja 2019 tuo uusimpia tutkimustuloksia yleisön saataville myös suomeksi, sillä yleensä pelitutkimuksen tulokset julkaistaan pääasiassa kansainvälisillä foorumeilla.

Vuosikirjassa tarkastellaan muun muassa peli- ja kuolemantutkimuksen yhteyttä: Tapani Joelssonin ja Markku Reunasen tutkimusartikkeli paljastaa kuoleman ja kuolemisen olevan keskeinen, jopa itsestäänselvä osa useimpia pelejä, vaikka tutkimus on toistaiseksi kommentoinut aihetta vain vähän. He analysoivat, miten kuoleminen, hautaaminen ja sureminen näkyvät erilaisissa peleissä 1980-luvulta 2010-luvulle.

Vuosikirjan katsausartikkelit käsittelevät liveroolipelaamisen käyttämistä muistelutyön menetelmänä ja geokätköilyn taiteellistamista. Vuosikirja sisältää myös kaksi kirja-arviota, kirjoista Role-playing Game Studies: Transmedia Foundations (2018) ja Gaming the Iron Curtain: How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games (2018), sekä pelitutkimukseen liittyvän lektion.

​Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne.

Pelitutkimuksen vuosikirjan päätoimittaja on tutkijatohtori Jonne Arjoranta Jyväskylän yliopistosta. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi professorit Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto), Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto) ja Jaakko Suominen (Turun yliopisto), apulaisprofessori Olli Sotamaa (Tampereen yliopisto) sekä yliopisto-opettaja Usva Friman (Turun yliopisto).

http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2019

Lisätietoja:

Jonne Arjoranta

jonne.arjoranta@jyu.fi