Pelitutkimuskenttä on monivivahteisempi, kansainvälisempi ja relevantimpi kuin koskaan: Tampereen yliopiston pelitutkimus täyttää 20 vuotta

Tampereen yliopisto on ollut vuosikausia suomalaisen pelitutkimuksen suunnannäyttäjä. Professorien Frans Mäyrä ja Olli Sotamaa luotsaama Game Research Lab -tutkimusryhmä on ollut tutkimusalan kehityksen ytimessä. Vuodesta 2002 on tultu pitkälle: pelikulttuurien laajentuessa ja monipuolistuessa myös pelien tutkimus on lisääntynyt valtavasti.

Tänä päivänä tutkimusryhmästä koordinoidaan esimerkiksi pelitutkimuksen maisteriohjelmaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköä. Kehitys ilahduttaa Mäyrää:

– Vuosituhannen vaihteessa pelien kulttuurinen asema ja mahdollisuudet tehdä pelitutkimusta tiedemaailmassa olivat hyvin erilaiset kuin nykyään. On ollut hienoa päästä seuraamaan uuden tieteenalan kasvua aitiopaikalta.

Pelitutkimus on Suomessa kansainvälisesti korkealla tasolla

Suomessa tehty pelitutkimus on kansainvälisesti erittäin korkeatasoista. Tampereelle saavutaan säännöllisesti ympäri maailmaa opiskelemaan, tekemään tutkimusta ja osallistumaan jo perinteeksi muodostuneeseen vuotuiseen pelitutkimuksen kevätseminaariin. Menestys on pitkäjänteisen työn tulosta ja ylpeyteen on aihetta.

– Pelitutkimus on nykyään hyvin monenlaisten tutkimusintressien ja -perinteiden risteyskohta. Pelejä tutkitaan käytännössä kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä huomata, että harvassa paikassa tehdään samalla tavalla pitkäjänteistä ja linjakasta tutkimusta jo kolmatta vuosikymmentä, Sotamaa toteaa.

Mäyrä muistuttaa, että tutkimus ei ole ollut Game Research Labin ainoa ansio. Tutkimusryhmä on ohjannut pelitutkimuksen kehitystä ja vakiinnuttanut sen sijaa tieteen kentällä.

– Tutkimusryhmän perustaminen Tampereelle oli ensimmäinen askel tiellä, johon on kuulunut myös pelitutkimuksen maailmanjärjestö, useita konferenssisarjoja, uusia pelitutkimukselle omistettuja julkaisukanavia ja tutkinto-ohjelmia. Tampereen ja Suomen pelitutkijat ovat olleet kaikissa näissä avainrooleissa ja kansainvälisinä tiennäyttäjinä, Mäyrä sanoo.

Pelialalla riittää tutkittavaa

Pelikulttuurien jatkuvan kasvun ja muutoksen vuoksi tutkimusaiheet eivät ole loppumassa. Game Research Labissa tarkastellaan esimerkiksi sukupuolen vaikutusta pelikokemuksiin, lasten fanisuhteita Youtuben pelivaikuttajiin ja peliteollisuuden globaaleja valtarakenteita. Tutkimus ei rajoitu digitaaliseen pelaamiseen, vaan tutkijoita kiinnostavat myös esimerkiksi lauta-, raha- ja roolipelit sekä niiden ympärille rakentuneet kulttuurit. Mäyrä avaa pelejä tutkimuskohteena:

– Pelit ovat esimerkki ilmiöstä, joka on kuin jäävuori. Näemme yleensä vain näkyvimmät osat, kuten uudet peliteknologiat, miljoonien pelaajien virtuaalimaailmat, supermenestyneet mobiilipelit tai tuhansien ihmisten suurpelitapahtumat. Gamelabin tutkimus on nostanut esiin myös jäävuoren pinnanalaisia osia, kuten hiljaisen ja ajanvietteellisen pelaamisen. Nämä ovat osa pelikulttuurin monimuotoisuutta sekä jatkuvaa, osittain huomaamatonta muutosta.

Sotamaa näkee juuri monimuotoisuudessa tutkimusryhmän vahvuuden niin nyt kuin jatkossa:

– Sekä Game Research Lab että suomalainen pelitutkimuskenttä kokonaisuudessaan ovat tänään monivivahteisempia, kansainvälisempiä ja relevantimpia kuin koskaan. Tämä diversiteetti on osaltaan vaikuttamassa siihen, että tutkimuksemme säilyy kunnianhimoisena ja ajankohtaisena myös tulevaisuudessa.

– Tutkimusryhmän perustivat nuoret ihmiset ja vaikka vuodet ovat vierineet, luovan leikin ja epämuodollisen yhteisöllisyyden pohjavire on onneksi säilynyt. Olemme panostaneet kestävän tutkimuskulttuurin rakentamiseen, missä kaikilla on hyvä, turvallinen olo ja monenlaisten tutkijoiden on mahdollista kukoistaa, Mäyrä ja Sotamaa tiivistävät.

Tampereen yliopiston Game Research Labin 20-vuotisjuhlaseminaari “Past insights and future perspectives in Finnish game research“ järjestetään perjantaina 2.12.2022 kello 13.00–17.15 keskustakampuksen Pinni B -rakennuksessa, salissa 1100. Juhlaseminaari luo katsauksen suomalaisen pelitutkimuksen historian opetuksiin ja tulevaisuuden keskeisiin kysymyksiin.

Kutsuvieraspuheenvuoroissa tarkastellaan pelitutkimuksen syntyhistoriaa, saamelaisuutta peleissä, pelitutkimustiedon hyödyntämistä yliopistomaailman ulkopuolella, kestävää tutkimuskulttuuria ja pelaamisen saavutettavuutta.

Juhlaseminaari on vasta alkua, sillä tutkimusryhmä juhlistaa pyöreitä vuosikymmeniä syksyllä 2022 ja keväällä 2023 monenlaisin tapahtumin. Game Research Labin pitkäikäisyyden salaisuus onkin yhteisöllisyydessä ja työssä, jota sen eteen tehdään.