Peltotukien valvonnat aloitetaan uusia menetelmiä hyödyntäen Pohjois-Savossa juhannuksen jälkeen

Pohjois-Savossa maatiloilla tehtävät peltotukien valvonnat jatkuvat marraskuuhun saakka. Tukiehtojen noudattamista seurataan kaikilla maatiloilla satelliiteilla, niiden tuottaman aineiston avulla kasvuston kehittymistä ja viljelytoimenpiteitä seurataan koko kasvukauden ajan. Satelliittiaineistosta tarkastetaan maatilalla, että lohko on maatalousmaata ja sitä käytetään maataloustoimintaan sekä kasvipeitteisyys on syysilmoituksella ilmoitetun mukaista. Kaikkien peltotukiehtojen noudattamista ei seurata satelliitin avulla vielä vuonna 2023. Tästä syystä paikalla tehtävää valvontaa on edelleen, mutta sen määrä vähenee verrattuna aiempaan.



- Käytännössä peltovalvontaa päästään tekemään tiloilla juhannuksen jälkeen ja Pohjois-Savon ELY-keskus on varautunut hoitamaan valvonnat valmiiksi normaaliajassa, huolimatta uusien menetelmien käyttöönotosta, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen.

Satelliittiseuranta käyttää jo nyt olemassa olevia satelliitteja ja niiden tuottamia aineistoja. Mitään uutta ei tämän takia siis tehdä. Satelliittiseuranta muuttaa sekä viljelijän että hallinnon työtä, tarkoituksena on vähentää valvontakäyntejä ja antaa parempaa tietoa niin viljelijälle kuin hallinnolle. Satelliittiseuranta mahdollistaa sen, että tukihakemusta voi korjata koko kasvukauden ajan oma-aloitteisesti tai selvityspyynnön perusteella.



- Satelliittiseuranta tuo paljon mahdollisuuksia niin viljelijälle, kuin meille tarkastajille, pohtii Pohjois-Savon ELY-keskuksen tarkastaja Timo Ryhänen.

Viljelijät voivat muuttaa tai perua peltotukihakemuksia 2.10.2023 asti

Peltotukihaun muutosvaihe on ajalla 16.6.–2.10.2023. Tänä aikana peltotukihakemuksia voi muuttaa tai perua. Hakemustietojen pitäminen ajan tasalla muutosvaiheen aikana on tärkeää. Mikäli maatila valikoituu paikalla tehtävään valvontaan, hakemusta ei voi muuttaa viljelijän saatua ilmoituksen valvonnasta. Valvontaa tehdään niillä hakemustiedoilla, jotka ovat tiedossa ilmoitusajankohtana, tukiehtojen noudattamatta jättämisestä voi saada seuraamuksia, mikäli hakemustiedot ovat virheelliset ja ilmoitettuja toimenpiteitä ei ole tehty pelloilla.



Pohjois-Savossa maataloustukea maksetaan vuonna 2023 noin 130 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa tukihakemuksilla ilmoitettiin peltopinta-alaa 154 138,57 ha, josta rehunurmien ala on noin puolet. Vuonna 2022 tukihakemuksilla ilmoitettu peltopinta-ala oli 0,4 % korkeampi kuin vuonna 2023.

Luomutoimijoiden määrä ja luomuviljelyala väheni 2023 alkuvuodesta

Kasvukaudella tehdään myös pääosa vuosittaisista luomutarkastuksista luomuvalvontaan kuuluville toimijoille. Pohjois-Savossa tehdään noin kymmenen valtuutetun tarkastajan voimin noin 400 tarkastusta noin 300 luomutoimijalle. Vuonna 2022 Pohjois-Savon luomuvalvonnassa oleva peltoviljelyala oli 24 787 ha ja tänä vuonna 19 343 ha. Luomutoimijoita oli alkuvuodesta noin 360kpl ja 15.6. mennessä luomuvalvonnassa oli noin 300 luomutoimijaa. Osa toimijoista luopui kokonaan viljelystä, osa siirtyi tavanomaiseen viljelyyn uusien luomusitoumusehtojen myötä. Uusia luomutoimijoita hakeutui alle kymmenen valvontaan, osa aiemmin peltokasvien osalta luomuvalvonnassa olleista liitti nyt myös eläintuotannon luomuvalvontaan.