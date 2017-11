People Management Group osti Lammervo & Torikan - haastaa TE-toimiston

Lehdistötiedote 15.11.2017. Suorahakuyhtiö People Management Group on ostanut henkilöstöpalveluyritys Lammervo & Torikan liiketoiminnan. Yrityskaupan myötä Suomeen on syntynyt Lammervo & Torikka -nimellä toimiva People Management Groupin sivuliike, joka haastaa tehottoman TE-toimiston rekrytointipalvelun.

Lammervo & Torikasta arvioidaan, että yrityskauppa tarkoittaa noin 150 uutta työpaikkaa Suomeen seuraavan 6 kuukauden aikana. Maantieteellinen painotus tulee olemaan Tampereella, Turussa, Helsingissä ja Oulussa. Lisäksi Keski-Uudellemaalle arvioidaan syntyvän 30-50 osa-aikaista työpaikkaa.

Itä-Suomeakaan ei ole unohdettu, sillä People Management Groupin uusi Suomen maajohtaja, Lammervo & Torikan toimitusjohtajanakin toiminut Henry Pitkänen on sieltä kotoisin.

- Entisenä savonlinnalaisena alue on minulle tärkeä, Pitkänen kertoo.

Voimakkaasti eteenpäin pyrkivä yhtiö on kiinnostunut keskustelemaan Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa siitä, kuinka työllistymistä voitaisiin nyky-Suomessa merkittävästi tehostaa. Tämänhetkiset työllistymismallit eivät Lammervo & Torikan mukaan ole toimivia, ja Pitkänen esittääkin voimakasta kritiikkiä Työ- ja elinkeinoministeriötä sekä työministeri Jari Lindströmin linjauksia kohtaan.

- Työ- ja elinkeinoministeriö on aivan pihalla asioista. Suomessa on paljon rekrytointiyrityksiä, jotka toimivat huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin kuin TE-toimisto. Me Lammervo & Torikalla pidämme tarkasti kohdennettuja täsmärekrytointeja itsestäänselvästi tämän päivän rekrytointitapana, joka haastaa TE-toimiston tehottoman toiminnan mennen tullen. Meidän käyttämämme malli on sekä yrittäjille että työntekijöille mielekkäämpi ja tuloksellisempi, Pitkänen linjaa.

Vuonna 2015 perustettu Lammervo & Torikka on henkilöstöpalvelualan yritys, joka on toiminut rekrytointikanavana pienyrittäjille sekä merkittävänä työllistäjänä myös opiskelijoille ja nuorille. Yritys on keskittynyt suorarekrytointeihin ja headhuntaukseen. - Siinä olemme petoja! Pitkänen innostuu.

Lammervo & Torikka haluaa People Management Groupin osanakin säilyä joustavana kanavana työtä etsiville ihmisille ja pitää rekrytointiprosessinsa läpinäkyvinä. Yrityksessä uskotaan, että nimenomaan tarkka kohdentaminen ja täsmärekrytoinnit ovat avaimia tehokkaaseen, kaikkia osapuolia hyödyttävään ja pitkälläkin aikavälillä tulokselliseen rekrytointikulttuuriin Suomessa.

Yritys haluaa profiloitua aktiivisena työllistämisen puolestapuhujana ja jatkaa mielellään avointa keskustelua aiheesta.