Peppi Seppälä valittu Vihreiden nuorten puheenjohtajaksi 2021–2022!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto valitsi liittokokouksessaan lauantaina 21.11. uudeksi puheenjohtajaksi 27-vuotiaan Peppi Seppälän. Uusi puheenjohtaja on kotoisin Espoosta, ja hän opiskelee energiatekniikan diplomi-insinööriksi.

“Aivan huikea olo päästä tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, elonkirjon suojelemiseksi sekä rakentamaan feminististä yhteiskuntaa. Vihreitä nuoria on kaikkialla, niin kaupungeissa kuin maalla ja tulevat kuntavaalit tulevat näyttämään nuorten nousemisen päättäviin pöytiin torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään tasa-arvoa. Me edistämme feministisiä kuntia ja torjumme ilmastonmuutosta kunnissa”, linjaa Vihreiden nuorten vastavalittu puheenjohtaja Peppi Seppälä.

Peppi Seppälä valittiin väistyvän puheenjohtajan helsinkiläisen Amanda Pasasen tilalle. Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, jotka valitaan kahden vuoden kaudeksi vuorovuosin. Puheenjohtajaparina jatkaa tamperelainen Brigita Krasniqi.

“Kunnissa luodaan vihreä hyvinvointivaltio. Vihreiden nuorten politiikassa kantava arvo on reilu muutos ja viimeistään koronakriisi on osoittanut kuinka tärkeä hyvinvointivaltio on. Ilmastonmuutos torjutaan kunnissa ja se tulee torjua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kuntavaaleissa me puolustamme hiilinegatiivisia kuntia, laadukkaita mielenterveyspalveluja ja eriarvoisuuden ehkäisemistä”, linjaa jatkava puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

Liittokokouksessa hyväksytään myös Vihreiden nuorten kuntavaaliohjelma sekä uusi strategia, valitaan liittohallitus vuodelle 2021 ja esitellään Vihreiden nuorten asepalvelusmalli, joka tähtää vapaaehtoisuuteen ja syrjimättömyyteen perustuvaan maanpuolustukseen.