Perhehoidon päivät kokoaa 300 lastensuojelun ammattilaista tällä viikolla Peurunkaan

Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry järjestävät yhdeksännet Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät 3.–4.11.2021 Peurungan kylpylässä Keski-Suomen Laukaassa. Tapahtuma oli alun perin määrä pitää jo marraskuussa 2020, mutta ajankohtaa muutettiin koronaepidemian vuoksi.

Tapahtuman pääpuhujina ovat aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Ben Furman sekä lastenpsykiatri ja lasten psykoterapeutti Jukka Mäkelä. Ohjelmaan kuuluu myös monenlaisia työpajoja.

Odotettu tapahtuma on loppuunmyyty, ja osallistujia tulee ympäri Suomea. Koronaturvallisuuden takaamiseksi osallistujien enimmäismääräksi on rajattu 300. Osallistujille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Tapahtumapaikalla on runsaasti käsidesipisteitä.

Perhehoidon päivät on tarkoitettu yhteiseksi kohtaamispaikaksi kaikille lastensuojelun perhehoidon parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Osallistujat ovat sijaisvanhempia, perhekotien vanhempia, lastensuojelun työntekijöitä, työnohjaajia, kouluttajia ja muita ammattilaisia sekä perhehoidon kokemusasiantuntijoita – sijoitettuja ja syntymävanhempia.

Tapahtuman teemana on tänä vuonna Turvassa ja hyväksytty. Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, SOS-lapsikylän, Helsingin Diakonissalaitoksen, Nuorten ystävät ry:n ja Ammatillisten perhekotien liiton kanssa. Jokaisesta osallistumismaksusta lahjoitetaan kolme euroa ympäristöjärjestö Luonto-Liitolle.

Perhehoidon päivien Facebook-sivun lisäksi tapahtuman kulkua voi seurata esimerkiksi Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n sosiaalisen median kanavilla aihetunnisteilla #perhehoidonpaivat2021 ja #turvassajahyvaksytty.

Tarkka ohjelma aikatauluineen löytyy tapahtuman verkkosivuilta.