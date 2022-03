Perhekahvilat ja tukihenkilöt auttavat ukrainalaisia sopeutumaan

MLL: Hyvinvointialueiden on varmistettava lasten hyvinvointi 5.1.2022 07:30:00 EET | Tiedote

Lapset ja nuoret ovat kärsineet koronakriisistä ja tulevilla hyvinvointialueilla on merkittävä rooli tämän korjaamisessa. Palvelujen riittävän resursoinnin rinnalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto muistuttaa vaaliohjelmallaan alueita järjestöyhteistyön voimasta. Esimerkkinä tästä on elämänkaarimalliin pohjautuva perhekeskus, jossa apu on aiempaa helpommin löydettävissä.