Perheomisteisella suomalaisyrityksellä on huimat kasvutavoitteet – Maailmanvalloitus alkaa keväällä

Fredmanin veljesten täysin omistama yritys tähtää uudelle vuosikymmenelle hulppein kasvutavoittein. Strategian mukaan vuoteen 2024 mennessä yrityksen liikevaihto on tarkoitus nelinkertaistaa 100 miljoonaan euroon.

Omistajat ja toisen polven perheyrittäjät, Clas ja Peter Fredman, haluavat yritystoiminnalla tavoitella merkittävää vaikuttavuutta kestävämmän huomisen puolesta. Fredman Chefstein® ammattikeittiöille suunniteltu teknologia-alusta auttaa muuttamaan ja kehittämään ammattikeittiötoimialaa kaikkialla maailmassa.

- Tiedämme, että tässä on kasvun mahdollisuudet kansainvälisesti. Ammattikeittiötoimialalla on monia haasteita, joihin teknologiamme vastaa, Peter Fredman kertoo.

Fredman Chefstein® auttaa automatisoimaan olosuhdevalvontaa, kehittämään keittiöiden prosesseja, säästämään työaikaa, parantamaan ruokaturvallisuutta, pienentämään hävikkiä, lisäämään resurssitehokkuutta ja kehittämään työntekijöiden hyvinvointia.

Organisaatio uudistuu

Omistajat, Clas ja Peter Fredman paneutuvat jatkossa kasvustrategian toteuttamiseen sekä luomaan arvoa liiketoimintaan konsernin ja tytäryhtiöiden hallitusten kautta. Lisäksi he toimivat intressiyhtiöiden liiketoiminnan kehityksessä.

- Kasvun rakentaminen vaatii periksiantamatonta työtä sekä onnistumisia organisaation jokaisella osa-alueella. Uusi malli mahdollistaa entistä ketterämmän sekä tehokkaamman työskentelyn ja toteutuksen, Peter Fredman sanoo.

Uudet nimitykset vahvistavat kasvustrategiaa. Fredman Group konserniyhtiöön on nimitetty Chief Operating Officeriksi Antti Kuusela ja Marju Vromanin uusi rooli on Director, People and Sustainability Programs. Fredman Perfect Kitchen Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Sanna Piha, joka vastaa yrityksen kansainvälistymisestä ja kasvustrategiasta yhdessä tulevan advisory boardin kanssa.

Muiden tytäryhtiöiden Fredman Operations Oy:n ja Fredman Professional Kitchen Oy:n johto säilyy entisellään.

Uusi Fredman Chefstein® -palvelu lanseerataan toukokuussa. Yhteistyöneuvotteluja käydään parhaillaan useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

- Tämän vuoden osalta reissukalenteri onkin jo hyvin täyttynyt. Kotikulmia Tallinnaa, Wieniä ja Lontoota edemmäksi työ vie muun muuassa Chicagoon, Abu Dhabiin ja Singaporeen, Sanna Piha kertoo.

Yhtenäinen Fredman-brändi

Tämän vuoden aikana Fredman keskittää ammattikeittiö- ja kuluttajatuotteet yhden brändin alle. ESKIMO®-brändi vaihtuu jo ammattikeittiöissä tunnetuksi tulleeksi Fredmaniksi asteittain vuoden 2020 aikana. Vuonna 1962 rekisteröity ESKIMO®-tavaramerkki jää historiaan.

Pakkausilme ja tuotteet säilyvät ennallaan. Kuluttajatuotteita ovat leivinpaperit, suodatinpussit, foliot, tuorekelmut, pakastusrasiat ja leivontatuotteet. Fredman on ainoa kotimainen suodatinpussien valmistaja.

Yrityksen vastuullisuusvision mukaan myös perinteiset ruoanvalmistustuotteet, kuten Elmu®kelmu ja Carita®-liina ovat täysin kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista raaka-aineista vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää Fredmanista yrityksenä: https://fredmangroup.com/group/tarina-fredman-group/

Lisätietoja ja haastattelut:

Peter Fredman,

hallituksen puheenjohtaja, 050 4011 616

Peter.fredman@fredmangroup.com

Sanna Piha,

toimitusjohtaja, 050 443 1311

Sanna.piha@fredmangroup.com

Kuvapyynnöt:

Minna Rajainmäki, 040 774 1838