Perhevapaauudistuksen kaatuminen pettymys tradenomeille

Tradenomiliitto on pettynyt hallituksen valmisteleman perhevapaauudistuksen kaatumiseen. Uudistusta olisi tarvittu kipeästi, sillä nykyinen perhevapaajärjestelmä on vanhentunut ja epätasa-arvoinen.



- Kaikki puolueet ja järjestöt ovat juhlapuheissaan olleet uudistuksen kannalla, mutta kävi kuten aina, mitään ei saatu aikaan, yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula ärähtää. – Selvitystä selvityksen perään ja aina ovat rahat loppu, kun tarvittaisiin toimenpiteitä. Kärsijöinä ovat nuoret vanhemmat, unohtamatta lapsia, joita varten perhevapaajärjestelmä on olemassa, jatkaa Rantamaula.



- Perhevapaauudistusta oli todella odotettu. Sen piti ratkaista hoivavastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken sekä parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kommentoi asiamies Elin Blomqvist-Valtonen.



- Tradenomiliitto on ajanut perhevapaauudistusta voimakkaasti ja tuonut keskusteluun mm. oman mallinsa uudistuksen toteuttamiseksi, toteaa Rantamaula. - TRAL edellyttääkin, että seuraavassa hallitusohjelmassa perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistus on työelämäasioiden kärkihankkeena.



Lisätietoja:



Ville-Veikko Rantamaula

Yksikönjohtaja

040 832 66 82



Elin Blomqvist-Valtonen

Asiamies

040 775 3040