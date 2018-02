Perhevapaauudistuksen kariutuminen pettymys

Korkeakoulutettujen työttömien määrän lasku nopeaa, alueelliset vaihtelut merkittäviä 1.2.2018 13:51 | Tiedote

Akavan tuore työttömyyskatsaus osoittaa, että korkeakoulutettujen työttömien määrä vähenee nopeasti kaikilla akavalaisilla koulutusaloilla. Korkeakoulutettuja työttömiä oli joulukuun 2017 lopussa yhteensä 41 171, eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Akava painottaa työvoimapalvelujen resurssoinnin tärkeyttä: kasvupalvelu-uudistuksen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että kaikkialla Suomessa on saatavilla riittävät ja laadukkaat työvoimapalvelut korkeakoulutetuille. Ennen kaikkea työttömyyttä on torjuttava nykyistä ponnekkaammin kehittämällä osaamista työssä ollessa.