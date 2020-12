Perheyhtiö Pohjola Rakennus Oy Suomen toimitusjohtaja vaihtuu: Esa Neuvonen aloittaa toimitusjohtajana vuoden 2022 alussa

Esa Neuvonen on nimitetty Pohjola Rakennus Oy Suomen seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2022 alussa. Pohjola Rakennuksen nykyinen toimitusjohtaja, Kari Inkinen, siirtyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eläkkeelle vuoden 2021 lopussa.

Esa Neuvonen siirtyy Pohjola Rakennukseen YIT Oyj:n Kiinteistöt-segmentin johtajan tehtävästä. Sitä ennen hän on toiminut mm. YIT:n Toimitilat-segmentin johtajana ja YIT:n talousjohtajana, SATO Oyj:n talousjohtajana sekä TeliaSoneralla useissa tehtävissä. Koulutukseltaan Esa Neuvonen on kauppatieteiden maisteri.

”Pohjola Rakennus on johtava ja vakaa perheyhtiö. Tavoitteemme on tulevaisuudessakin kasvattaa asuntotuotantoamme, ja vahvistaa asemaamme erityisesti pääkaupunkiseudulla. Olemme myös kehittäneet toimintaamme strategian mukaisesti, ja tästä sekä yhtiön kasvattamisesta Esalla on vahva kokemus. Olen erittäin iloinen saadessani toivottaa Esan tervetulleeksi joukkoomme. Samalla haluan kiittää Kari Inkistä tähänastisesta työstä ja siitä kokemuksesta, minkä hän on tuonut mukanaan Pohjola Rakennukseen. Yhtiön tulos on kehittynyt myönteisesti samoin kuin yhtenäinen toimintakulttuuri, mistä kertoo viimeisen henkilöstökyselyn loistavat tulokset”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Suomen omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä.

”Pohjola Rakennus on asiakkaiden arvostama, ja yhtiö on määrätietoisesti kehittänyt toimintaansa luodakseen viihtyisiä asuntoja ja asuntoalueita. Sitoutunut ja osaava henkilöstö luo erinomaiset lähtökohdat kasvattaa Pohjola Rakennusta entistä asiakaskeskeisemmäksi ja menestyneemmäksi yhtiöksi. Pohjola Rakennuksen kehityspolku on ollut hieno ja olen iloinen saadessani tulla osaksi sitä”, sanoo Esa Neuvonen.