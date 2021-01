Perintätoimen sähköinen rekisteri käyttöön

Rekisteristä voi tarkistaa perintätoimintaa harjoittavat toimijat ja niiden tiedot. Perintätoimintaa voi harjoittaa vain rekisteröitynyt toimija.

Aluehallintoviraston perintätoimen sähköinen rekisteri eli peksi on kaikkien käytettävissä osoitteessa peksi.avi.fi. Rekisteristä voi tarkistaa, onko perintätoimintaa harjoittava toimija rekisteröitynyt ja tarkistaa rekisteriin merkittyjen toimijoiden tiedot. Perintäyhtiöt voivat itse tarkistaa rekisteristä tietojensa ajantasaisuuden. Rekisteristä voi hakea perintäyhtiöitä nimellä ja y-tunnuksella tai tarkastella kaikkia rekisteriin merkittyjä toimijoita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää perintätoiminnan harjoittajien rekisteriä. Rekisteriin merkitään perintätoiminnan harjoittajista mm.

toiminimi ja aputoiminimet

y-tunnus

käyntiosoite

perintätoiminnasta vastaavan henkilön nimi sekä

luotettavuus- ja vakavaraisuusarvioinnin alaisten henkilöiden nimet, mm. yhtiön vastuuhenkilöt ja omistajat

valvonnassa määrätyt hallinnolliset pakkokeinot, kuten varoitukset ja määräaikaiset toimintakiellot

toimijat, joiden rekisteröimättömän toiminnan aluehallintovirasto on kieltänyt

rekisteristä poistetut yhtiöt ja syy poistamiselle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi. Perintätoiminta ilman rekisteröintiä on lainvastaista. Aluehallintoviraston tulee kieltää ilman rekisteröintiä harjoitettu perintätoiminta.

Perintätoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa. Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava (vapaaehtoinen perintä). Esimerkiksi tuomioistuimessa tapahtuva perintämenettely ei ole perintälaissa tarkoitettua perintää, eikä perintäoikeudenkäyntien hoitaminen siten edellytä rekisteröintiä.

Linkki sähköiseen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 411/2018

Lisätietoja:

ylitarkastaja, OTM Sinikka Laaksonen, p. 0295 016 573

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto