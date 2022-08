Perinteikäs Frantsila uudistuu ja panostaa tulevaisuuteen - Kimmo Tupalasta toimitusjohtaja, Jupiter Cormierista hallituksen puheenjohtaja

Yli 40-vuotias luonnonmukaisen hyvinvoinnin pioneeri Frantsila uudistuu ja on tehnyt merkittäviä muutoksia johtoonsa: Virpi Raipala-Cormier on luotsannut Frantsilaa yli 40 vuoden ajan ja toiminut viimeiset vuodet hallituksen puheenjohtajana. Nyt hänen poikansa Jupiter Cormier on nimetty uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Jupiter Cormier siirtyy uuteen pestiinsä Frantsilan toimitusjohtajan paikalta. Toimitusjohtajaksi on puolestaan nimitetty ensi kertaa perheen ulkopuolinen, KTM Kimmo Tupala.

Kimmo Tupala, Jupiter Cormier, Virpi Raipala-Cormier

”Nyt on uuden sukupolven aika alkaa luotsata Frantsilaa kohti tulevia vuosikymmeniä”, Virpi Raipala-Cormier sanoo. Kimmo Tupalan nimittäminen yrityksen toimitusjohtajaksi vie Frantsilassa pidempään käynnissä olleen sukupolvenvaihdoksen loppuun. Tupala on pitkän linjan ammattilainen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hän on työskennellyt ennen Frantsilaa muun muassa Suomen UNICEFIN markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä johtotehtävissä mainonnan ja markkinoinnin suunnittelutoimistoissa yli 25 vuoden ajan. ”Frantsila on minulle unelmien täyttymys, sillä siinä yhdistyy ainutlaatuinen luonnonmukaisen hyvinvoinnin pioneerityöhön pohjautuva menestystarina itselleni äärimmäisen tärkeään vastuullisuus- ja hyvinvointinäkökulmaan. Tehtävänäni on luotsata Frantsilaa menestykseen myös tuleville vuosikymmenille, ja siinä aikaisempi kokemukseni on suureksi hyödyksi. Uskon että Frantsilassa on vielä huikeasti potentiaalia uusien kohderyhmien parissa”, toimitusjohtaja Kimmo Tupala sanoo. Yli 40 vuotta kestänyt pioneerityö jatkuu Frantsila on siitä poikkeuksellinen hyvinvointialan yritys, että sen tuotteiden vaikuttavia tehoaineita – suomalaisia kasveja ja yrttejä – viljellään itse. Frantsilassa kasvatetaan yli 20 eri luonnonkasvia omilla pelloilla Hämeenkyrössä. Yrityksen perustajat, agronomit Virpi Raipala-Cormier ja James Cormier alkoivat viljellä Virpin sukutilalla 1980-luvun alussa, ja siirtyivät luomuviljelyyn ensimmäisten joukossa Suomessa. Jupiter Cormier ja Kimmo Tupala jatkavat Frantsilan pioneerityötä ja panostavat tulevaisuudessa yhä enemmän myös uudistavaan viljelyyn, jolla on merkittävä rooli taistelussa ilmastokriisiä vastaan. Ja jotta tällä rintamalla saadaan enemmän tuloksia aikaan, Frantsila panostaa kestävään kasvuun, mikä tarkoittaa myös viljelyalan kasvattamista. ”Frantsilan arvot liittyvät maahan, ja siihen miten me ihmiset voimme viljellä tavalla, joka parantaa maata sen köyhdyttämisen sijaan”, hallituksen puheenjohtaja Jupiter Cormier sanoo. ”Kasvu mahdollistaa sen, että pystymme ajamaan Frantsilan filosofialle keskeisiä arvoja eteenpäin: lisäämään sekä luonnon että ihmisten hyvinvointia”, toimitusjohtaja Kimmo Tupala sanoo.

Avainsanat Frantsilasukupolvenvaihdostoimitusjohtaja

