Perinteinen johtajuuden malli vahvistuu luokkahuoneissa – tutkimus selvitti johtamiskoulutusten nykytilaa ja roolia

Grafeenia voi muovata valon avulla 22.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Grafeeni on uusi materiaali, jota on kuvailtu jopa ”ihmeaineeksi” sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi. Laajaan tietoisuuteen grafeeni päätyi viimeistään vuonna 2010, kun sen löytäneille tutkijoille myönnettiin Nobelin fysiikan palkinto. Grafeeni on vain yhden atomikerroksen paksuinen ja siten maailman ohuin materiaali. Väitöskirjassaan Vesa-Matti Hiltunen osoitti, että laseravalolla ”takomalla” grafeenista voidaan muovata erittäin jäykkiä kolmiulotteisia rakenteita, joista voidaan mahdollisesti valmistaa entistä nopeampia ja tarkempia mekaanisia laitteita.