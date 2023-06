Perinteisen muovin käyttöä rajoitettava – Sulapac tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon

Vuosittain tuotetaan globaalisti noin 460 miljoonaa tonnia muovia, josta valtava osa päätyy polttoon, kaatopaikoille ja luontoon. Seuraavan 40 vuoden aikana perinteisen muovituotannon arvioidaan lähes kolminkertaistuvan. Tämän seurauksena merissämme tulee olemaan enemmän muoviroskaa kuin kaloja vuonna 2050.

Suunta voidaan yhä kääntää, mutta se vaatii rohkeita innovaatioita. Materiaaliteknologiayhtiö Sulapac on kehittänyt juuri sellaisen.

Sulapacin missiona on pelastaa maailma muoviroskalta tarjoamalla vastuullinen, kaunis ja funktionaalinen materiaalivaihtoehto perinteiselle muoville.

– Biopohjaisella ja biohajoavalla Sulapac-materiaalilla voidaan korvata perinteinen muovi ympäristö- ja käyttäjäystävällisesti lukemattomissa eri tuotteissa, kuten kosmetiikkapakkauksissa, monissa kertakäyttötuotteissa sekä uudelleenkäytettävissä keittiövälineissä. Sulapac-materiaalit soveltuvat kemialliseen kierrätykseen, joka mahdollistaa materiaalin sisältämän hiilen uudelleen käytön lähes loputtomiin, kertoo Suvi Haimi, Sulapac Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

Bio- ja kiertotaloutta edistävien ominaisuuksien lisäksi Sulapac-materiaalit ovat turvallisia ympäristölle, silloinkin jos ne vahingossa päätyvät luontoon.

– Esimerkiksi Sulapac-materiaalista valmistettu pilli biohajoaa merivedessä yhtä nopeasti kuin puun lehdet, eikä jätä jälkeensä pysyvää mikromuovia tai myrkyllisiä ainesosia, Haimi sanoo.

Haimin mielestä ainut kestävä ratkaisu muovijätekriisiin on vähentää perinteisen muovin käyttöä ja korvata se aidosti vastuullisilla materiaaleilla, joita voidaan kierrättää kemiallisesti. Lisäksi tarvitaan tehokas kierrätysinfrastruktuuri biopohjaisille ja biohajoaville materiaaleille.

– Myös muovituotteiden uudelleen käytön lisäämistä ja kierrätystä on tehostettava, mutta yksinään kierrätys ei riitä ratkaisemaan muovijätekriisiä, Haimi toteaa.

Tällä hetkellä vain noin 9 prosenttia muovista kierrätetään tehokkaasti ja optimistisimmankin skenaarion mukaan vuonna 2050 päästäisiin muovin kierrätysasteessa enintään 37 prosenttiin.

Sulapacin tuoteportfolioon kuuluu 13 materiaalia, joista eri alojen asiakkaat voivat valmistaa tuotteita nykyisillä muovituotteiden valmistuslaitteilla. Materiaalia käytetään muun muassa erilaisissa pakkauksissa ja aterimissa. Kuva Sulapac

Kiertotalousratkaisu, joka täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset

Sulapacin kehittämien materiaalien pääraaka-aineena ovat kasvipohjaiset ja kierrätetyt biohajoavat biopolymeerit sekä sahateollisuuden sivuvirtana saatavaa sahajauho. Täyteaineena käytetään myös savimineraaleja ja asiakkaiden tuotevalmistuksessa syntyneitä biopohjaisia jätevirtoja, kuten siemenkuorijätettä.

Kierrätetyn materiaalin hyödyntäminen on yhtiölle keskeistä. Sulapacin tavoitteena on käyttää 100 % kierrätettyjä tai sivuvirroista peräisin olevia pääraaka-aineita vuoteen 2025 mennessä. Sulapac-materiaali on ilmastoystävällinen vaihtoehto verrattuna perinteiseen muoviin ja kierrätetyn materiaalin lisääminen pienentää materiaalin hiilijalanjälkeä entisestään.

Tunnetut kosmetiikka-alan brändit CHANEL, Shiseidon Ulé ja Lumene käyttävät jo pakkauksissaan Sulapac-materiaalia lähes sadan muun kosmetiikkayhtiön ohella. Uusia asiakaskyselyitä tulee useita viikossa ja tämän kevään aikana Sulapac on aloittanut neuvottelut kahdenkymmenen globaalin kosmetiikkabrändin kanssa.

– Kosmetiikka-alalla innovaatiot ja kestävä kehitys ovat tärkeitä, mutta pakkausmateriaaleille on tiukat laatuvaatimukset. Vaatimuslistassa voi olla yli 60 kohtaa, joissa käsitellään esimerkiksi iskun- ja lämmönkestävyyttä sekä veden ja öljyn haihtuvuutta. Sulapac on ensimmäinen biohajoava materiaali, joka täyttää globaalin luksusbrändin laatuvaatimukset, Haimi kertoo.



Sulapac-materiaaleja käytetään korvaamaan perinteistä muovia myös mm. luksuspakkauksissa, pilleissä, kertakäyttöisissä sekä uudelleenkäytettävissä aterimissa ja keittiövälineissä sekä muissa kulutustavaroissa.

– Kertakäyttötuotteiden valmistus perinteisestä muovista ei ole vastuullista. Kaikkiin kertakäyttötuotteisiin on löydettävissä biohajoava ja -pohjainen materiaali, jonka ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät, Haimi toteaa.

Seuraavaa laajaa läpimurtoa Sulapacin materiaaleille odotetaan ruokailutuotteiden markkinasta, jolla on merkittävä rooli maailman muoviroskan vähentämisessä. Ruokailuvälinemarkkinassa yhtiön nykyasiakkaita ja kumppaneita ovat muun muassa Stora Enso, Fazer, Marimekko sekä luksushotelliketjut Four Seasons ja Caesar’s Palace.

– Ruokailuvälinemarkkinassa kilpailu on kovempaa, mutta myyntivolyymia voidaan kasvattaa nopeammin kuin kosmetiikkapuolella. Lisäkasvua odotamme kehitteillä olevasta täysin uudenlaisesta materiaalistamme, joka soveltuu pilleihin myös Euroopan Unionin alueella, Haimi kertoo.

Sulapacin toimitusjohtaja Suvi Haimi on taustaltaan lääketieteellisten biomateriaalien tohtori ja työskennellyt yli viidentoistavuoden ajan biomateriaalien tutkimuksen, kehityksen ja kaupallistamisen parissa. Kuva Sulapac

Sulapacilla on valtava markkinapotentiaali – uudet sovelluskohteet tukevat kehitystä

YK-maat neuvottelevat parhaillaan sitovasta kansainvälisestä muovijätesopimuksesta ja EU-alueen uudet lainsäädännöt ovat asettamassa tiettyjä rajoitteita teknisten muovien käytölle liittyen niiden sisältämiin haitallisiin aineisiin ja hankalaan kierrätettävyyteen.

Muutokset tulevat Haimin mukaan vauhdittamaan Sulapacin kasvua entisestään.

– Muovimarkkinan koko on valtava, noin 600 miljardia euroa vuodessa. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa 70 miljoonan euron liikevaihto ja tehdä Sulapac-materiaalista maailman johtava kestävän kehityksen standardi korvaamaan muovia, Haimi toteaa.

Keväällä yhtiön materiaalista lanseerattiin myös ammattimaiseen 3D-tulostukseen tarkoitettu puupohjainen filamentti, joita voi käyttää esimerkiksi tuoteprototyyppien valmistukseen. Materiaalista voidaan tehdä 3D-tulostuksella myös vaikkapa huonekaluja.

Uusia käyttökohteita Sulapac-materiaalille löytyy jatkuvasti, kun muovituotteiden valmistajat ympäri maailmaa etsivät korvaavaa biopohjaista ja kierrätettävää materiaalia.

Kasvua vauhdittaakseen Sulapac Oy:llä on parhaillaan meneillään 6 miljoonan euron rahoituskierros kasvurahoitusyhtiö Springvest Oyj:n kautta.