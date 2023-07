Perjantaina juhlitaan Ruisrockia: Festivaali tarjoaa lippuja yli 70-vuotiaille

Perjantaina alkava Ruisrock tarjoaa rajatun määrän ilmaisia sunnuntain VIP-lippuja henkilöille, jotka ovat joko täyttäneet tai täyttävät 70 vuotta vuonna 2023. Tarkoituksena on mahdollistaa festivaalikokemus henkilöille, joiden osallistumismahdollisuudet tapahtumaan ovat usein rajatut.

"Ilolla jatkamme tätä monivuotista perinnettä. Palaute lipun vastaanottaneilta henkilöiltä on ollut todella hyvää, ja on hienoa vuodesta toiseen seurata, miten Ruisrockissa kohtaavat erilaiset taustat myös halki sukupolvien", Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kuvailee.

Lippuja on saatavilla Ruisrockin akkreditointipisteellä Radisson Blu Marina Palace -hotellilla osoitteessa Linnankatu 32. Lippuja tarjotaan rajallinen määrä huomenna torstaina 6.7. klo 10 alkaen. Lipun vastaanottaneet voivat nauttia Ruisrockin kaikista VIP-palveluista koko sunnuntain ajan, mukaan lukien vesibussikuljetuksesta Ruissaloon ja takaisin.

Ruisrock järjestetään tulevana viikonloppuna 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Ruisrockin koko ohjelma on sinetöity ja liput myynnissä Tiketissä. Suurin osa lipputyypeistä on myyty loppuun, ja festivaali myy paraikaa lippuja enää sunnuntaille.

Ruisrockin ohjelma festivaalisunnuntaina:

Lil Nas X (US), Machine Gun Kelly (US), Yeat (US), Emotional Oranges (US), Headie One (UK), Apulanta, Vesala, ABREU, Aliisa Syrjä, BEHM, BESS, CCB, Costi, Elsi Sloan, Erika Vikman, Huora, Maustetytöt, Melo, Nebi, Paperi T, Rosa Coste, Senya & Sonia, Ruusut, Stoned Statues, Turisti, Yrjänä

DJ-ohjelma: DJ Ilona, Lonely Hearts Club, Paha Vaanii, Yuteworld

