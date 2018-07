Perjantaina käynnistyvä Ruisrock tarjoaa entistä monipuolisemman ohjelman ja runsaammat palvelut

Ohjelmassa on luvassa harvinaisia keikkoja aiempaa pidempien aukioloaikojen puitteissa. Tänä kesänä mukana on myös ennätyksellinen määrä ravintoloita, baareja ja muita palveluja.

Ennakkoon loppuunmyyty Ruisrock juhlitaan tänä viikonloppuna 6.–8.7. Turussa Ruissalon Kansanpuistossa. Tapahtumaan odotetaan kolmen päivän aikana peräti 105 000:ta kävijää.

Viime vuosien tapaan Ruisrock jakaa ilmaisia rannekkeita 70 vuotta täyttäneille. Kysyttyjä rannekkeita jaetaan Turun keskustan Ruiskioskilla keskiviikkona 4.7. kaiken kaikkiaan tuhannelle asiakkaalle.

Ohjelmassa uudistuksia ja harvinaisia keikkoja

Aiemmista vuosista poiketen portit aukeavat jokaisena festivaalipäivänä jo kello 13, ja ohjelma alkaa heti Sateenkaarella.

Ruisrockin musiikkikattauksessa on tarjolla harvinaista herkkua, kun Alma soittaa toisen kesän kotimaisista keikoistaan ja Sunrise Avenue nähdään kesän ainoalla festivaalikeikallaan Suomessa. Odotettuja ulkomaisia nimiä ovat esimerkiksi DJ-tuottajaduo The Chainsmokers (US), yksi tämän hetken kiinnostavin pop-artisti Dua Lipa (UK), DJ Marshmello, räppäri Lil Xan (US) ja Pharrell Williamsin luotsaama N.E.R.D (US).

Festivaalin uutuuksiin lukeutuu Kupla-niminen teltta, jossa mielipidevaikuttajat ja artistit kohtaavat päivänpolttavien kysymysten äärellä. Keskustelijoina kuullaan muun muassa Silvana Imamia, Cledosia, Litku Klemettiä ja Karinaa. Haastattelijoina toimivat kirjoittaja Maryan Abdulkarim, toimittaja Laura Friman ja toimittaja-kirjailija Ronja Salmi.

Festivaalialueella kävijät pääsevät puolestaan ihmettelemään valotaidetta ja näyttäviä installaatioita, kuten kahdeksanmetristä pinkkiä flamingoa.

Yritykset ennätyksellisen kiinnostuneita yhteistyöstä

Ruisrockissa nautitaan tänä kesänä aiempaakin monipuolisemmista palveluista ja baaritarjonnasta, ja kumppaneita on mukana enemmän kuin koskaan. Ravintoloissa herkutellaan tuoreilla raaka-aineilla, ja myös drinkkivalikoima on kasvanut entisestään. Saatavilla on niin cocktaileja, viinejä, mojitoja, giniä kuin erikoisoluita. Kaikista myyntipisteistä saa myös alkoholittomia juomia.

“Ruisrockin elämyksellisyys ja yllätyksellisyys rakennetaan joka vuosi yhdessä kumppaneiden kanssa, ja tänä vuonna olemme iloksemme saaneet yrityksiä mukaan aivan ennätyksellisen paljon! Näin suurta kumppaneiden joukkoa ei ole Ruisrockissa ennen nähty, eikä näin mahtavaa palveluiden kirjoa. Yritykset ovat vuosi vuodelta entistä kiinnostuneempia festareista, ja on mahtavaa nähdä, kuinka hauskoja ja oivaltavia toteutuksia festarikansalle tehdään”, sanoo Ruisrockin kumppanuuspäällikkö Annakaisa Anttila.

Ruisrock 6.–8.7.2018

Perjantai 6.7.

THE CHAINSMOKERS (US), CHEEK, RAE SREMMURD (US), ALAN WALKER (NO), LIL XAN (US), SILVANA IMAM (SE), TYLER,THE CREATOR (US), YEARS & YEARS (UK), PYHIMYS, SANNI, ABREU, ADI L HASLA, ALEKSANTERI HAKANIEMI, ANNE LAINTO & IDA KARIMAA, CLEDOS, IBE, KAURIINMETSÄSTÄJÄT, LXANDRA, MOLLY, RAAPPANA, ROOPE SALMINEN & KOIRAT, RUUSUT, SACRED DIMENSION, STIG DOGG, TÖÖLÖN KETTERÄ, VERSACE HENRIK X NCO X MUSTA HANHI X BIZI X DJANGOMAYN, VILMA ALINA

Lauantai 7.7.

MARSHMELLO, CLEAN BANDIT (UK), PARTYNEXTDOOR (CA), PRINCESS NOKIA (US), SKEPTA (UK), TOVE STYRKE (SE), DISCO ENSEMBLE, HALOO HELSINKI!, JVG, PAPERI T, D.R.E.A.M X YEBOYAH X F, IDA PAUL & KALLE LINDROTH, KASMIR, KUBE X EEVIL STÖÖ, ELLINOORA, GASELLIT, KAKKA-HÄTÄ 77, LITKU KLEMETTI, M, NELLI MATULA, PIKKU G, RUUDOLF, SCANDINAVIAN MUSIC GROUP, $NOW, TAVASTIAN LAUANTAIDISKO & YSTÄVÄT, TEFLON BROTHERS, UUSIMUSTA, VESTA, YONA

Sunnuntai 8.7.

N.E.R.D (US), DUA LIPA (UK), ANNE-MARIE (UK), FIRST AID KIT (SE), KALI UCHIS (US), RAG’N’BONE MAN (UK), YOUNG THUG (US), ALMA, ISMO ALANKO, JENNI VARTIAINEN, KAIJA KOO, OLAVI UUSIVIRTA, SUNRISE AVENUE, ANTTI AUTIO, ATOMIC ANNIE, ATOMIROTTA, DJ IBUSAL, EVELINA, GETTOMASA, KARINA, LCMDF DJ-SET, ONNI BOI, REINO NORDIN

Ruisrockin pääyhteistyökumppani on Sinebrychoff ja mediapääyhteistyökumppani YleX.

Kumppaneina Ruisrockissa 2018 ovat Subway, Cono Sur, Coca-Cola, Fortum, Paulig, K-Citymarket, Red Bull, Clas Ohlson, Sisu, LähiTapiola, Turku AMK, Estrella, Hartwa-Trade, Altia, Pernod Ricard Finland, Aperol, Brooklyn Brewery, Somersby, Kronenbourg 1664, Masi, Henriot, Tiketti, Local Crew, Turun Sanomat, Sun Effects, Pidä Saaristo Siistinä ja Honeywell.