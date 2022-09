Perkkiön tila ja sadat muut avaavat ovensa Lähiruokapäivänä 10. syyskuuta!

MTK: Susivahingot kaksinkertaistuneet viimevuodesta - petopolitiikkaan saatava pikainen muutos 1.9.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen synkkä susialueiden lammastiloilla. Kesän aikana susien hyökkäyksiä tiloille on tähän mennessä ollut jo yli 50. Määrä on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Suden raatelemiksi on tänä vuonna joutunut jo yli 250 lammasta. MTK vaatii hallitukselta yleistä muutosta petopolitiikkaan sekä toimivaa järjestelyä vahinkoja aiheuttavien susiyksilöiden nopeaan poistamiseen.