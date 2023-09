Perniön tulvasuojeluhankkeen kaivuut on saatu päätökseen, syksyllä hanke jatkuu maisemapuiden istutuksilla ja läjitysalueen viimeistelyllä

Pumppaamon kohdalle tehtiin keväällä 2023 tuentaselvitys, jolla haluttiin varmistua, että pumppaamo ja siitä joen äyrään tuntumassa kulkevat putket eivät vaarannu kaivuiden seurauksena. Tuentaselvityksen tuloksena ilmeni, että alkuperäisen suunnitelman mukaan pumppaamoa olisi pitänyt tukea teräspontein. Kyseinen tueta osoittautui kuitenkin hankkeen budjettiin nähden liian hintavaksi, joten luiskan linjausta muutettiin siten ettei vaaraa synny. Lisävarmistuksena joen penkkaan tehtiin eroosiosuojaus vesihuollon putkistojen suojaamiseksi.

Kaivuualueelta löytyi aiemmin kasvihuonekäytössä olleen kiinteistön kohdalta muoveja ja lasijätettä, jotka seulottiin irti mullasta ja toimitettiin kierrätykseen.

Leskenkujan ylittävän kävelysillan ympäristö jätettiin kaivamatta, koska Salon kaupungilla on tarkoituksena uudistaa silta ensivuoden aikana ja kaivuu on tarkoitus saattaa loppuun sen hankkeen yhteydessä.

Talven aikana syntyi pintavalunnan seurauksena joitain eroosiovaurioita jo kaivettuun uomaan. Näitä vaurioita korjattiin ja vastaavien vaurioiden syntyä pyrittiin estämään lisäämällä kivetystä ja pintavaluntaa ohjaavia painanteita.

Salon kaupunki teki kesällä suunnitelman joen varteen istutettavista puista

Suunnitelmassa hyödynnettiin loppukesästä 2022 laaditun kansalaiskyselyn tuloksia. Puiden istutus tapahtuu syksyllä 2023.

Läjitysalueen viimeistely on kärsinyt loppukesän sateista, mutta alue on tarkoitus tasoittaa ja saattaa mahdollisimman hyvään viljelykuntoon ennen ensi kesää. Läjitysalue salaojitetaan lähivuosina, kun läjitetty maa on paremmin asettunut.

Hankkeen kokonaiskustannukset tarkentuvat vielä syksyn mittaan. Arviona on, että tulvatasannekaivuuta tehtiin 2 km matkalta ja maata lähes 80 000 m³.

Hankkeen tulvasuojeluvaikutukset olivat havaittavissa jo viime talvena ja tämän kesän kaivuut parantavat tulvansuojeluvaikutusta entisestään.

Hankkeen yhteystietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ilkka Myllyoja puh. 0295 022 911

Salon kaupunki

Petri Virtanen puh. 027785201

Matti Hakamäki Oy

Toimitusjohtaja Joonas Kalin puh. 043 825 9610