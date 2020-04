Personer med coronavirusinfektion kan vara tiotals gånger fler än bekräftade fall

Enligt THL:s undersökning av antikroppar kan det i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) finnas tiotals gånger fler personer med coronavirusinfektion jämfört med de bekräftade fallen.

Undersökningar av antikroppar kan användas till att samla in information om hur stor del av befolkningen som har smittats av coronaviruset. THL utredde förekomsten av antikroppar i HUS område utifrån blodprov från personer som av olika orsaker kommit till laboratorieundersökning.

”Utredningen är den första preliminära bedömningen av hur utbredd coronavirusepidemin är i HUS-området och hur stor andel som eventuellt har insjuknat med lindriga symtom eller helt utan symtom”, säger specialforskare Merit Melin vid THL.

Dryga 400 prov i urvalet

Proverna samlades in från HUSLAB:s laboratorium för klinisk kemi under tre på varandra följande veckor under tiden 23.3 – 12.4.2020. Urvalet omfattade 442 prover av kvinnor och män i åldern 15–90 år som hade lämnat blodprov av andra orsaker än misstanke om smittsam sjukdom. Dessa överskottsprover som inte behövdes för laboratorieundersökningar undersöktes utan personbeteckningar.

Förekomsten av antikroppar undersöktes med två olika test. För screening av proverna använde THL ett kommersiellt snabbtest som prestandatestades före undersökningen. Dessutom verifierades alla positiva resultat med THL:s eget test. THL:s verifieringstest mäter antikropparnas förmåga att neutralisera viruset och ger ett mycket tillförlitligt resultat.

Fler antikroppar i nyare prover

I urvalet från vecka 13 observerades antikroppar i ett av de 145 prover som undersöktes (0,7 procent). I urvalet från vecka 14 observerades inga antikroppar i de 150 prover som undersöktes. I urvalet från vecka 15 observerades antikroppar i fem av de 147 prover som undersöktes (3,4 procent).

Det tar i genomsnitt två veckor för kroppen att producera antikroppar, så resultaten återspeglar förekomsten av infektioner två veckor innan proverna tagits. På grund av det låga antalet undersökta prover och fynd bör resultaten tolkas med försiktighet.

”Det material som använts i utredningen representerar inte befolkningen lika bra som ett slumpmässigt urval, så resultatet är i detta skede mycket preliminärt.Det tyder dock på samma som en tidigare undersökning av antikroppar hos blodgivare i Danmark”, säger Merit Melin.

Mer information om förekomsten av antikroppar bland befolkningen och noggrannare uppskattningar av andelen personer som smittats av coronaviruset fås från den befolkningsundersökning som THL inledde förra veckan och som bygger på ett slumpmässigt urval. I undersökningen utreder man förekomsten av antikroppar i olika åldersgrupper och i olika områden i Finland.

