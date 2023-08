Perusteellinen elämäkerta muuttaa kuvan Irwin Goodmanista

”Pala palalta se otti sieluni. Irwinismin piti olla vain leikkiä, myytävää imagoa tanssien järjestäjille. Mutta se myytiinkin salaa minulle. Hätkähdän, kun kotiin tulee virallinen kuori, jonka päällä lukee Antti Hammarberg. Nimi on minulle pelottavan vieras.”



Antin leski Riitta Hammarberg valottaa kirjassa, miten tapasi miehensä, millainen hän oli kotona ja miten keikkaelämän ongelmat varjostivat perheen elämää. Samoin kansantaiteilijasta kertovat monet muut sukulaiset, ystävät ja työtoverit. Elämäkerta paljastaa ensi kertaa totuuden Antin lapsuudesta – sieltä, mistä Irwinin kapina kumpusi. Suosikkilaulajan elämä oli toisenlaista kuin legendat ovat antaneet ymmärtää.



Riitta Hammarberg antoi käyttöön uskomattoman laajan arkiston, joka sisältää muun muassa Antin ja hänen läheistensä, muun muassa vanhempien ja Vexi Salmen kirjoittamia kirjeitä, todistuksia, asiakirjojasekä Ryysyrannan rakennuspiirustukset ja baarikaapin täyttökuitin. Runsaasti kuvitetussa kirjassa on paljon ennen julkaisemattomia kuvia Antin lapsuudesta viimeisiin hetkiin asti.



Tuomas Marjamäki (s. 1978) on kirjailija ja toimittaja, joka tietokirjoissaan on erikoistunut suomalaisen viihteen historiaan. Hän on aiemmin julkaissut muun muassa Vesa-Matti Loirin, Spede Pasasen, Simo Salmisen ja Mikko Alatalon elämäkerrat sekä kirjat Kummelista ja Uuno Turhapurosta.

Tuomas Marjamäki: Yhdet vielä, Irwin – Antti Hammarberg 1943–1991 (Docendo 2023), sidottu, 544 sivua. Julkaisupäivä 14.9.2023.

