Perustusurakoitsija laajentaa geopalveluihin ja infra-alalle: Perustava aloittaa maarakennusliiketoiminnan

Tiedote 23.1.2020. Suomen suurin betoniperustusten suunnitteluun ja urakointiin erikoistunut yritys Perustava Oy laajentaa infra-alalle. Jatkossa Perustavan kautta saa yhdeltä luukulta kaikki rakennushankkeen alkuvaiheen palvelut. Perustava Infra -liiketoimintayksikkö tarjoaa tarvittavat geopalvelut kuten tontin maaperätutkimukset ja pohjarakennesuunnittelun sekä merkittävimpänä lisäpalveluna maarakennustyöt, aluksi Etelä-Suomessa.

- Rakennusala kehittyy erityisesti pientalorakentamisessa yhä kiivaammin siihen suuntaan, että rakentajille tarjotaan yhä valmiimpia kokonaisuuksia. Muuttovalmis koti ei enää riitä, koska siinä asiakkaalle jätetään usein rakentamisen vaikeimmasta osa-alueesta liian suuri vastuu. Aikataulut ja budjetit toteutuvat epävarmimmin juuri hankkeen alkupäässä, tietää suomalaista pientalorakentamista toistakymmentä vuotta läheltä seurannut Perustava Oy:n toimitusjohtaja Markku Nenonen.



- Sanotaan, että rakentamisen kustannukset määritellään suunnittelupöydällä. Pohjarakentamisen ja perustusvaiheen suunnittelu laaditaan tontista saatujen lähtötietojen perusteella ja maaperätutkimus kairauksineen sekä siitä johdettu perustamistapalausunto ovat näistä tärkeimmät. Havaintomme on ollut, että pientalotonteilla lausunnot ovat usein ylimitoitettuja tai käytettävissä oleviin uusimpiin työmenetelmiin soveltumattomia, mikä aiheuttaa perustusrakenteisiin turhia lisäkustannuksia. Siksi olemme lähteneet -

laadusta tinkimättä - katsomaan enemmän maksavan asiakkaan etua eli kokonaisuutta, jatkaa Nenonen.



Geopalvelujen ja ydintuote betoniperustusten lisäksi Perustava toteuttaa nyt siis myös maarakennustyöt. Omia kaivinkoneita yhtiö ei ole näillä näkymin hankkimassa, mutta työn johtaminen, sen dokumentointi ja koko logistiikka hoidetaan asiakkaan suuntaan digitaalisia palveluja hyödyntäen omana työnä. Sopimus tehdään aina kiinteähintaisena, jolloin ikäviä kustannusyllätyksiä tai urakkarajoja ei pääse syntymään.



- Lähdemme liikkeelle Etelä-Suomesta, jossa kysyntä kokonaispalvelulle on suurinta. Tämä on iso haaste, mutta toisaalta meillä on vahva kenttäkokemus ja näkemystä siitä, miten asiat kannattaa fiksuimmin tehdä. Perustava on toteuttanut reilussa vuosikymmenessä yli 12 000 perustusta ympäri Suomea, toteaa uudesta liiketoiminnasta vastaava yksikönpäällikkö Mika Kemppainen.



Perustava-konsernin liikevaihto on noin 42 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 230.