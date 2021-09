Peruuntuneet tapahtumat voivat hakea korvauksia tapahtumatakuusta 15.9. alkaen

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti. Korvausta voivat hakea tapahtumajärjestäjät, joiden tapahtumille on myönnetty tapahtumatakuu. Korvausta voivat hakea myös ne alihankkijat, jotka tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksellaan takuun piiriin kuuluviksi.

Korvausta voi hakea sähköisellä hakulomakkeella sen jälkeen, kun pääjärjestäjä on ilmoittanut tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä Valtiokonttorille. Tämä tieto päivittyy myös tapahtumatakuun tilastosivuille.

Tapahtumatakuu korvaa sellaisia takuuhakemuksessa ilmoitettuja toteutuneita kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet viranomaisrajoituksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman suunnittelusta ja järjestelystä. Tapahtumatakuu voi korvata myös pienempänä järjestetyn tapahtuman kuluja, mikäli tapahtuma on tappiollinen ja sen osallistujamäärää on rajoitettu.

Eniten takuuta musiikkifestivaaleille

Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.-31.8.21. Valtiokonttori vastaanotti yhteensä noin 1142 tapahtumatakuuhakemusta. Hakemuksista noin puolet saapui aivan haun viimeisinä päivänä, ja näistä osa odottaa vielä takuupäätöstä.

Tapahtumatakuuta on tähän mennessä myönnetty noin 117 miljoonaa euroa ja sitä on myönnetty noin 770 tapahtumalle. Takuuta eniten saaneet toimialat ovat musiikkifestivaalit, konsertit ja näyttelyt sekä messut.

Ajantasaisia tilastoja tapahtumatakuuhakemuksista ja käsittelytilanteesta löydät tapahtumatakuun tilastosivulta. Samalla tilastosivulla julkaistaan jatkossa myös tapahtumatakuun korvaushakemusten päätökset.

Valtiokonttori palvelee

Valtiokonttorin sivustolta valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu löytyy lisätietoa ja ohjeita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajantasaista tietoa takuuhakemusten määrästä, tehdyistä päätöksistä ja tapahtumaan liitetyistä alihankkijoista löytyy tapahtumatakuun tilastoja -sivulta. Tilastosivulle päivittyy myös tieto Valtiokonttorin vastaanottamista tapahtumien peruuntumista tai pienempänä toteutumista koskevista ilmoituksista. Raportti päivittyy joka arkipäivä.

Asiakaspalvelu auttaa arkipäivisin klo 9–15 numerossa 029 550 2270.