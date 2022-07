Petra Rautiainen tarttuu taas vaiettuun aiheeseen – uusi romaani Meren muisti käsittelee ilmastonmuutoksen historiaa

"Minä tiedän, että meren alle voi kuolla muullakin kuin yhdellä tavalla.”

Aapa palaa valtameren takaa vanhaan kotikyläänsä Norjan Ruijaan. Hänellä on yksi päämäärä: puhua vastahankaiset kyläläiset edustamansa öljy-yhtiön puolelle. Tehtävää vaikeuttaa vuosien takainen, kylää koskettanut merellä sattunut onnettomuus, joka liittyy läheisesti myös Aapan omaan kipeään menneisyyteen. Pystyykö ihminen sivuuttamaan alkukantaiset tunteensa ja valjastamaan ne hyötykäyttöön? Ja ennen kaikkea: pystyykö ihminen kesyttämään arvaamattomana vellovan, haavoitetun meren?

Petra Rautiainen (s. 1988) on kotoisin Lapinlahdelta Pohjois-Savosta. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi historian alalta, työskennellyt toimittajana ja opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Rautiainen inspiroituu Lapin luonnosta ja on matkaillut arktisilla alueilla ympäri maailmaa. Meren muisti kuvaa ilmastonmuutoksen historiaa, jota ei ole aiemmin kirjallisuudessa juuri käsitelty. Rautiainen on tehnyt taustatyötä ja kirjoittanut kirjaa mm. Kilpisjärvellä ja käynyt Norjan Ruijassa. Hän haluaa tuoda kirjoillaan yhteiskunnalliseen keskusteluun aiemmin käsittelemättömiä aiheita tuoreesta näkökulmasta.

Kirja on arvosteluvapaa 18.8.2022.

Sähköiset ja fyysiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi