Petra Rautiaisen esikoisromaani Tuhkaan piirretty maa voitti Savonia-kirjallisuuspalkinnon

Petra Rautiaisen romaani Tuhkaan piirretty maa sai Kuopion kaupungin jakaman Savonia-kirjallisuuspalkinnon. Palkinnon arvo on 12 000 euroa.

Perustelut:

"Hieno esikoisromaani, joka tuo ansiokkaasti julki vaiettuja ja vaikeita teemoja Suomen historiasta kuten saksalaisten vankileirit, suomalaisten natsisympatiat ja saamelaisten pakkosuomalaistaminen. Lapin luonnon runollisen kaunis kuvaus ja taustalla rakentuva rakkaustarina toimivat hyvänä vastapainona sodan julmuudelle."

Savonia-palkinto jaetaan vuosittain tunnustuspalkintona savolaistaustaiselle kirjailijalle kyseisenä vuonna julkaistusta merkittävästä kaunokirjallisesta teoksesta.

Kiittävä vastaanotto ja kansainvälisen läpimurto

Elokuussa 2020 ilmestynyt Tuhkaan piirretty maa on saanut paljon huomiota osakseen. Savonia-palkinnon ohella kirja oli ehdolla Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon sekä Suomalaisen Kirjakaupan Vuoden kirja 2020 -palkinnon saajaksi.

Romaani on saanut osakseen myös poikkeuksellista kansainvälistä kiinnostusta. Kirjan oikeudet myytiin viidelle kielialueelle jo ennen teoksen ilmestymistä, muun muassa Isoon-Britanniaan (Pushkin Press) ja Saksaan (Suhrkamp). Nyt oikeudet on myyty jo kymmeneen maahan, viimeisimpien joukossa perinteikkäille kustantajille Ruotsiin (Norstedts), Norjaan (Gyldendal) ja Ranskaan (Seuil).

Petra Rautiainen (s. 1988) on kotoisin Lapinlahdelta Pohjois-Savosta. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi historian alalta, työskennellyt toimittajana ja opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Hän inspiroituu Lapin luonnosta ja on matkaillut arktisilla alueilla ympäri maailmaa.