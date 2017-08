Petri Haikola A-Katsastuksen Suomen liiketoimintajohtajaksi

A-Katsastus Group on yksi Euroopan johtavista ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoavista toimijoista. Palveluvalikoima kattaa myös kuljettajantutkintopalvelut, tieliikenteen lupapalvelut, autotarvikkeiden myynnin sekä autoalan vahinkotarkastukset, testaus-, kolarikorjaamo- ja huoltopalvelut. A-Katsastus Groupilla on 1300 työntekijää ja 270 katsastusasemaa viidessä EU-maassa. Suomen lisäksi toimintaa on Puolassa, Latviassa, Ruotsissa ja Virossa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

www.a-katsastus.com