Petri Rouvinen palaa Etlaan tutkimusneuvonantajaksi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen uudeksi tutkimusneuvonantajaksi on valittu taloustieteen tohtori Petri Rouvinen. Hän aloittaa työnsä helmikuussa 2023. Rouvinen on aiemmin työskennellyt Etlassa vuosina 2000–2019, jolloin hän toimi Etlan tutkimusjohtajana ja myös tytäryhtiö Etlatiedon toimitusjohtajana. Viimeksi Rouvinen on työskennellyt VTT:n työelämäprofessorina.

Petri Rouvinen. Kuva: Carl Bergman

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen uusi tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen, s. 1968, on Etlassa tuttu nimi. Hän on työskennellyt Etlan tutkimusjohtajana vuosina 2000–2019 ja vetänyt Tieto ja Teknologia -tutkimusohjelmaa (nykyään Yritysten uudistuminen -tutkimusohjelma). Tytäryhtiö Etlatiedon toimitusjohtajana hän toimi vuosina 2012–2019. Vuodesta 2019 lähtien Rouvinen on jatkanut myös Etlan Senior Fellow’na. Taloustieteen tutkijana Petri Rouvinen on keskittynyt ymmärtämään digitaalisuuden taloudellisia vaikutuksia ja edistämään kestävää taloutta (sustainable economy) sekä siihen liittyviä murroksia. Suomalainen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka on ollut hänen kiinnostuksen kohteenaan 2000-luvun alusta asti. VTT:llä Rouvinen pohti muun muassa kierto- ja ympäristötalouden kysymyksiä. Ennen VTT:lle siirtymistään Petri Rouvinen työskenteli Avance Asianajotoimistossa, jossa hän toimi vanhempana ekonomistina ja konsultoi työ- ja elinkeinoministeriön kiertotalousstrategiaa ja Ilmastorahastoa sekä edisti ylikansallisia yrityskauppoja yhdessä toimiston juristien kanssa. – Molemmat tehtävät, niin VTT:llä kuin Avancessa, ovat olleet äärimmäisen palkitsevia ja opettavaisia. Koen kuitenkin tarvetta palata lähemmäs yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vaikuttamisen ydintä. Siihen Etla tarjoaa minulle parhaat mahdollisuudet. Maailmantalouden lyhyemmän ja pidemmän aikavälin epävarmuudet ovat juuri nyt suurempia kuin koskaan ja siksi koen, että tämä on juuri sellainen epäjatkuvuuskohta, jossa haluan palavasti tehdä töitä paremman huomisen puolesta, taloustieteellisen tutkimuksen keinoin, sanoo Rouvinen. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kiittää erityisesti Petri Rouvisen mittavaa työpanosta Etlan tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä hänen kontaktiverkostoaan. – Petrillä on ollut merkittävä rooli Etlan muokkaamisessa nykyiseen muotoonsa. Aiemman pitkän Etla-rupeamansa jälkeen hän on ehtinyt tehdä kaksi merkittävää työuraa toisenlaisissa ympäristöissä. Mahtavaa saada pidetty kollega takaisin kotiin – Petri palaa Etlaan aiempaakin monipuolisempana asiantuntijana ja pursuaa ideoita yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tukemisessa, Kangasharju toteaa. Petri Rouvinen aloittaa työnsä Etlassa helmikuussa 2023. VTT:llä hän jatkaa helmikuun jälkeen osa-aikaisesti, vieden loppuun tärkeimmät tutkimushankkeensa. Hän jatkaa edelleen myös Avancessa Senior Advisor -roolissa Lisätietoja: Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Etla, p.050-583 8573, aki.kangasharju@etla.fi Petri Rouvinen, työelämäprofessori, VTT, p.050-367 3474, petri.rouvinen@etla.fi Liitteenä Petri Rouvisen kuva

