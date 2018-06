Petri Suomala Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi

Professori Suomala siirtyy Aaltoon Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt Tampereen teknillisen yliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin Petri Suomalan Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi 1.9.2018 alkaen viisivuotiskaudeksi. Hän seuraa tehtävässä Eero Elorantaa, joka siirtyy eläkkeelle 18.9.2018.

Tekniikan tohtori Petri Suomala (s. 1974) on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden professorina vuodesta 2009 alkaen. Hänet nimitettiin teollisuustalouden laitoksen johtajaksi vuonna 2011, talouden ja rakentamisen tiedekunnan dekaaniksi vuonna 2014 ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi vuonna 2016.

Petri Suomala on lisäksi työskennellyt Tampereen teknillisen yliopiston kustannus- ja kannattavuusjohtamisen tutkimusryhmän johtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston teollisuustekniikan ja johtamisen dosenttina keskittyen erityisesti liiketalouteen.

”Saimme erinomaisen uuden opetuksesta vastaavan vararehtorin jatkamaan Eero Elorannan työtä. Petri Suomalalla on hieno ura vaativissa akateemisissa johtotehtävissä, vakuuttavat tieteelliset saavutukset sekä erinomainen johtamiskokemus ja -taito. Hän on vahva ja näkemyksellinen oppimisen, opetuksen ja pedagogiikan osaaja, ja hänen opiskelijakeskeinen ajattelutapansa sopii hyvin Aalto-yliopistoon. Hän ymmärtää syvästi alojamme, erityisesti liiketoimintaa ja teknologiaa, ja hän on hyvin kiinnostunut taiteesta ja suunnittelusta. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

”Aalto-yliopisto on osoittanut, että sillä on hyvät mahdollisuudet toimia yliopisto-opetuksen edelläkävijänä. Tieteen, taiteen, liiketoiminnan ja tekniikan yhdistäminen yliopisto-opetuksessa tarjoaa vankan perustan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vaikuttavalle toiminnalle. Olen etuoikeutettu ja iloinen liittyessäni Aallon tiimiin, joka on selkeästi osoittanut suhtautuvansa intohimoisesti sekä koulutukseen että hyvinvointiin. Odotan innolla yhteistyötä ja yliopistojen tulevien vuosien uusia haasteita”, Petri Suomala toteaa.

Petri Suomala raportoi provosti Kristiina Mäkelälle.