Petrol Circus Custom Bike Show'ssa yksipyöräinen ja Ukraina-pappamopo

Petrol Circus Custom Bike Show'ssa on ainutlaatuinen ja ainoa rakennettujen moottoripyörien tapahtuma, joka järjestetään tässä mittakaavassa kaupallisen tapahtuman yhteydessä Euroopassa. Yksi Helsingin Messukeskuksen halleista täyttyy MP-messuilla rakennetuilla moottoripyörillä. Ne kisaavat palkinnoista neljässä luokassa, jotka ovat Custom, Classic, Street ja Open. Voittajat palkitaan lauantaina 4.5. klo 16.30. Kaikissa luokissa palkitaan kolme parhainta pyörää (500 e, 300 e, 200 e), tuomariston valinta (500 e) ja näyttelyn paras pyörä (1000 e). Vuoden Nuori Rakentaja palkitaan kunniakirjalla ja Koneita.comin tavarapalkinnolla. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan pokaalilla.

Tänä vuonna Petrol Circukseen ilmoitettiin satoja moottoripyöriä ja mopoja. ”Valinta oli vaikea, sillä rakentajat olivat ehtineet kolmen vuoden aikana rakentamaan upeita näyttelypyöriä. Tänä vuonna on tarjolla erityisen hieno näyttely”, kertoo näyttelyn koonnut Jarno ”Japi” Åström. ”Kaikki sadat ilmoitetut moottoripyörät ja mopot on käyty läpi ja valittu niistä yli 100 näyttelyyn. Valinta tehdään aina lähetettyjen kuvien perusteella. Kaikille rakentajille, joiden pyörä on valittu näyttelyyn on ilmoitettu valinnasta.”



Yksipyöräinen kesäkisan voittaja

Yksi esiteltävistä ja Custom-luokassa kisaava moottoripyörä on Janne Anttilan Monowheel, joka voitti moottoripyörärakentajien kesäkisan 2021 MP-messujen sosiaalisen median kanavissa. Monowheel on erikoinen pyörä, jonka rakentamiseen on tehty myös työkalut itse. Pyörän rakentamista on voinut seurata instagramissa @woodlegchoppers. Painovoima on erittäin tärkeä tässä pyörässä ja se on saatu lisäpainolla tasapainoon. Moottoripyörällä pääsee ajamaan, vaikkei Jannen mielestä ajaminen sillä ole kovin suuri ajonautinto. Pyörässä on englantilainen erikoisen mallinen 100 kuutioinen JAP-moottori, jota on käytetty vesipumppujen ja generaattorien pyörittämiseen.

Hyväntekeväisyyspyörä Ukraina-pappamopo

Messuilla on esillä Ukrainan väreihin maalattu vuoden1978 Tunturi-pappamopo, joka on kunnostettu ja katsastettu. Nurmijärven reserviläisten hanke kerää varoja hyväntekeväisyyteen. Pappamopo huutokaupataan 6.5. Nurmijärven torilla ja saadut rahat annetaan hyväntekeväisyyteen ukrainalaisille. Mopon on kunnostanut CKS-Trading. ”Mopo on nyt hyvässä kunnossa ja takuulla uniikki. Tunturi-nimen korvaa rungossa Ukraina ukrainaksi kirjoitettuna”, kertoo mopon kunnostanut Kari Sauru Nurmijärven reserviläisistä.



MP Moottoripyöränäyttely järjestetään perjantaista sunnuntaihin 3.–5.2.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna pe 3.2. klo 10-20, la 4.2. klo 9-18 ja su 5.2. klo 10-17. Petrol Circus Custom Bike Show on osa MP-messuja.



