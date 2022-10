Petteri Orpo Brysselissä: Ei uudelle yhteisvelalle

Huippukokouksessa Orpo nosti esille Euroopan toimet Ukrainan tukemiseksi sekä torjui ajatukset EU:n uudesta yhteisvelasta. Eilen Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner ilmoitti, että hän ei kannata uutta EU:n yhteisvelkaa. Myös Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on ollut kommenteissaan niukka.

”Kokoomus ei näe tässä tilanteessa tarvetta uudelle taloutta stimuloivalle yhteisvelalle, sillä taloutemme ongelmat eivät ole kysynnän vähäisyydessä. Sen sijaan ongelmien ytimessä on energian tarjonnan puute. Inflaatiovauhti on jo äärimmäisen nopeaa, joten velkaelvytys vain pahentaisi tilannetta. Yksinkertaisesti me emme tarvitse uutta yhteisvelkaa, vaan yhteisiä eurooppalaisia toimia energiakriisin ratkaisemiseksi ja Ukrainan tukemiseksi”, Orpo sanoo.

Orpo arvioi, että valtioiden tai EU:n yhteinen velkaelvytys toimii tarkoitustaan vastaan, samalla kun EKP pyrkii hillitsemään inflaatiota koronnostoilla.

”Ihmettelen tässä yhteydessä Marinin hallituksen tapaa ottaa valtavia velkasummia ja siten harjoittaa elvyttävää politiikkaa, mikä tässä tilanteessa voi kiihdyttää inflaatiota. Kotitalouksia ja yrityksiä on autettava selviämään kriisistä, mutta valtioiden tehtävä ei ole lähteä kamppailemaan keskuspankkeja vastaan. Korkojen noustessa ja inflaation laukatessa tarvitsisimme sen sijaan enemmän menomalttia ja budjettikuria niin EU:n kuin Suomenkin tasolla,” Orpo sanoo.