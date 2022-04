Petteri Orpo puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi

Orpo hoitaa tehtävää määräaikaisesti turvallisuusympäristön muutosta käsittelevän ajankohtaisselonteon käsittelyn ajan. Tavoitteena on käsitellä selonteko kesään mennessä.

”Olen surullinen, että puheenjohtajan tehtävä tuli täytettäväksi. Olisin sydämestäni toivonut, että puolustusvaliokuntaa olisi saanut johtaa erityisesti tällaisena aikana eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja Ilkka Kanerva. Puhemiehen sanoin hän jätti korvaamattoman aukon perheeseen, eduskuntaan ja koko Suomeen. Otan osaa Kanervan omaisten ja läheisten suruun”, Orpo sanoo.

”Natoon hakeutuminen on tämän kevään tärkein päätös. Haluan omalta osaltani olla varmistamassa, että eduskuntaan tuotu ajankohtaisselonteko saa perusteellisen mutta ripeän käsittelyn. Päätös Nato-jäsenyydestä on tehtävä jo lähiviikkojen aikana. Eduskunnan velvollisuus on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus”, Orpo sanoo.

Orpo valitaan puolustusvaliokunnan jäseneksi eduskunnan täysistunnossa. Eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Eduskuntaryhmien välisessä paikkajaossa puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus kuuluu kokoomukselle tämän vaalikauden ajan.