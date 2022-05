Petteri Orpo: Suomi ei ole enää koskaan yksin

Kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontuu lauantaina sääntömäärääiseen kokoukseensa. Puheessaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nostaa esille Nato-päätöksen historiallisuuden.

”Meidät halutaan Natoon. Jatkossa olemme yhdessä läntistä liittokuntaa. Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnetaan sanoneen talvisodan opetuksena: ei enää koskaan yksin. Nyt me voimme vastata hänelle: herra kenraali, me emme ole enää koskaan yksin”, Orpo sanoo.

Kokoomus on määrätietoisesti edistänyt Suomen länsisuuntautumista koko historiansa ajan.

”EEC, EU ja Nato-jäsenyys ovat kaikki olleet poliittisen kiistelyn kohteita. Kokoomus on johdonmukaisesti kannattanut liittoutumista ja integraatiota läntisiin rakenteisiin. Olemme edistäneet Suomen ja Naton yhteistyön sekä transatlanttisen turvallisuuden syventämistä kaikissa niissä hallituksissa, joissa olemme olleet mukana. Lisäksi olemme voimakkaasti tukeneet puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden läntisten liittolaisten kanssa. Jos tämä on Nato-intoilua, niin olkoon. Olkaamme siitä ylpeitä”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Suomessa on vallinnut myös EU-jäsenyyden aikana tietynlainen jälkisuomettuneisuuden aika.

”Samalla aina Neuvostoliiton hajoamisesta viime helmikuun 24. päivään asti Suomessa on eletty tietynlaista jälkisuomettuneisuuden aikaa. Yhteiskuntamme on halunnut uskoa taloussiteiden muokkaavan naapurin ajattelua. Paikoin on oltu liian sinisilmäisiä Venäjän tarkoitusperien suhteen. Nyt meillä on yhteiskuntana virheiden tunnistamisen aika”, Orpo sanoo.

Orpo kiittää valtiojohtoa ja suomalaisia Nato-päätöksen ripeästä etenemisestä.

”Suomalaiset ovat tässä asiassa viisaita. Pitkään ymmärrettävästi haluttiin uskoa, että perinteinen valittu turvallisuuspolitiikan linja takaa turvallisuutemme pitkälle tulevaisuuteen. Mutta helmikuun 24. päivänä tuo kaikki muuttui ja suomalaiset ymmärsivät. Venäjä petti lupauksensa, ja on peiliin katsomisen aika”, Orpo sanoo.

Orpo nostaa esille myös Ukrainan potentiaalisen EU-jäsenyyden.

”Uskon Ukrainan voittavan, sillä lopulta vapaus voittaa. Mielestäni itsenäiselle Ukrainalle tulee rakentaa polku kohti samoja läntisiä rakenteita, joista Suomi saa nauttia. Ukraina haluaa Euroopan unionin jäseneksi, ja heille on tarjottava uskottava tie eurooppalaiseen perheeseen”, Orpo sanoo.