Petteri Särkiniemi Flowplus Oy:n ruoriin

Flowplus Oy on merkkiriippumaton virtaustekniikan kunnossa- ja käynnissäpitoon erikoistunut yritys, jonka toiminnan keskiössä on alusta asti ollut digitaalisten prosessien kehittäminen. Kansainväliseen kasvuun tähtäävä yritys on omalla toimintasektorillaan alan pioneeri kansainvälisestikin mitattuna. Vuonna 2020 Flowplus-konsernin liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa. www.flowplus.fi

Juuri Partners Oy:n 12 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.