Petteri Tarkio on nimitetty lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST:n myyntijohtajaksi

Loviisan asuntomessukohde lämpiää haalealla kaukolämpövedellä 4.7.2023 11:21:13 EEST | Tiedote

Loviisan Lippulaivaan on toteutettu ainutlaatuinen lämmitysjärjestelmä. Kohteen lämmitys katetaan lähes kokonaisuudessaan kaukolämmön paluuveden lämmöllä. Toteutus on Suomen ensimmäinen, jossa tämä on toteutettu suomalaisilla tehdasvalmiilla laitteilla. Kohde on toteutettu yhteistyössä Loviisan Lämmön kanssa.