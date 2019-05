Phillip Watts evoluutiogenetiikan professuuriin

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut FT Phillip Wattsin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan evoluutiogenetiikan professorin tehtävään 1.6.2019 alkaen.

Watts on väitellyt tohtoriksi Liverpoolin yliopistosta vuonna 1997. Hän on työskennellyt tutkijana Oulun yliopistossa sekä Liverpoolin ja Stirlingin yliopistoissa Iso-Britanniassa. Tällä hetkellä hän toimii Oulun yliopiston professorina. Watts on Oulun yliopiston dosentti. Hän on viettänyt 14 kuukauden tutkimussapatin Jyväskylän yliopistossa vuosina 2011-2012.

Wattsilla on vahva kokemus opetustyöstä ja tohtori- ja maisteritason opinnäytteiden ohjaamisesta Suomessa ja Iso-Britanniassa. Hän on tutkijana tuottelias ja julkaissut suuren määrän artikkeleita alansa merkittävimmissä tieteellisissä lehdissä. Wattsilla on kokemusta tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Lisäksi hän on toiminut tieteellisten lehtien ja rahoittajatahojen arvioitsijana.

Wattsin erityisosaamista ovat populaatio-, suojelu- ja käyttäytymisgenetiikka ja -genomiikka sekä metagenomiikka. Hän yhdistelee tutkimuksessaan kenttä- ja laboratoriokokeita genetiikan ja genomiikan tutkimusmenetelmiin määrittääkseen organismien, esimerkiksi mikrobien ja nisäkkäiden, kelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.