Pia Rendicin tuore tietokirja paljastaa pakkoavioliiton karun todellisuuden!

Suomessa pakkoavioliitto on kriminalisoitu ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Kansainväliset ja kansalliset selvitykset maahanmuuttajataustaisista tytöistä, jotka viedään takaisin kotimaahansa ja pakotetaan siellä avioliittoon, ovat herättäneet suurta huomiota ja vastustusta kansainvälisellä tasolla. Lisäksi ilmiö on kirvoittanut keskustelua maahanmuutosta ja maahantulon valvonnasta.

Pia Rendicin kerronnallinen tietokirja Pakotettu naimaan – Saliman tie pakkoavioliitosta vapauteen paljastaa pakkoavioliiton karun todellisuuden antamalla äänen Suomessa asuvalle Salimalle, joka onnistui pakenemaan orjuutta, hyväksikäyttöä ja raakaa seksuaalista väkivaltaa sisältävästä avioliitosta.

Kirjassa Saliman tarina kulkee rinnakkain pakkoavioliittoa käsittelevän faktatiedon kanssa. Oman tarinansa kautta Salima haluaa tuoda pakkoavioliitot osaksi julkista keskustelua ja antaa sitä kautta tukea ja oikeutta avioliittoon pakotetuille naisille.

“Toivon, että jokainen saisi tietää, kuinka paljon kärsin nöyryytyksestä, tuskallisista hetkistä, pelosta ja epäinhimillisestä kohtelusta. Ja tiedän, että kaikilla niillä, jotka on pakotettu avioliittoon, on samat pelot kuin minulla oli. Haluaisin sanoa heille; ole rohkea, et ole yksin.”

Kirjan julkistamistilaisuutta vietetään keskustakirjasto Oodissa perjantaina 26.8. kello 17 alkaen.

Tilaisuuteen kuuluu paneelikeskustelu, jossa kirjailijan kanssa keskustelevat ylitarkastaja Terhi Tafari (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä), toimittaja, tietokirjailija ja väitöskirjatutkija Kristiina Markkanen sekä sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntija Johanna Latvala (Ihmisoikeusliitto). Tilaisuuden juontaa Ariel Neulaniemi. Tervetuloa!

Kirjailijasta

Pia Rendic on Sveitsissä asuva pappi, seksuaaliterapeutti, tietokirjailija, väitöskirjatutkija ja ihmiskaupan uhreja auttavan Vapauta Uhri ry:n toiminnanjohtaja. Viimeiset yhdeksän vuotta hän on työskennellyt ihmiskaupan uhrien, seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten, sekä porno-ja seksiaddiktien parissa. Hän on toiminut Suomessa kouluttajana ja asiantuntijana ihmiskauppaan liittyen.