Pia Siirala tarjoaa levyllään Koillis-Siperian alkuperäiskansojen perinnelauluista inspiroitunutta viulumusiikkia

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

SibaRecords on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian oma levymerkki, jonka toiminta on aloitettu vuonna 2009. Ensimmäiset tuotannot julkaistiin vuonna 2010. Tavoitteenamme on tuottaa korkeatasoisia levyjä, auttaa Sibelius-Akatemian muusikkoja laajentamaan taiteellista toimintaansa ja levittää Sibelius-Akatemiassa syntynyttä musiikkia tallennemuodossa. SibaRecordsin julkaisuja on toteutettu perinteisinä CD-levyinä, vinyylinä sekä monikanavaisina Super Audio CD -tallenteina. Lisäksi kaikki levymme on julkaistu myös digitaalisesti ja niitä jaellaan maailmanlaajuisesti sekä fyysisinä levyinä että ladattavina ja streamattavina versioina.