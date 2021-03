Pia Westman Veripalvelun johtajaksi

Suomen Punaisen Ristin hallitus on nimennyt Veripalvelun uudeksi johtajaksi FT Pia Westmanin. Hän aloittaa tehtävässään 14.6.2021. Veripalvelun nykyinen johtaja, professori Martti Syrjälä jää eläkkeelle 1.4.2021.

Pia Westman siirtyy Veripalvelun johtajaksi Terveystalosta, jossa hän toimii strategisten projektien johtajan tehtävässä. Hän on toiminut myös palvelujohtajana Eiran sairaalassa. Veripalvelu on Westmanille tuttu organisaatio, sillä hän on työskennellyt siellä monissa asiantuntija- ja johtotehtävissä 1990−2000-luvuilla.

- Palaan Veripalveluun mielelläni ja uteliaana. On mielenkiintoista päästä tutustumaan uudelleen organisaatioon ja sen tehtäviin, mukana toistakymmentä vuotta oppeja terveydenhuollon vauhdikkaalta näköalapaikalta, Pia Westman kertoo.

- Asiantuntijaorganisaatio ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen työ puhuttelevat minua, vielä aiempaakin enemmän raskaan koronavuoden jälkeen. Meidän tulee kantaa vastuumme toimivasta ja pitkäkestoisesta kokonaisuudesta suunnitelmallisesti. Vapaaehtoisessa ja maksuttomassa verenluovutuksessa sekä turvallisissa verivalmisteissa yhdistyvät monet nousevat vastuullisuuden teemat hienolla tavalla, Westman pohtii.

Veripalvelua vuodesta 2011 johtanut professori Martti Syrjälä jää eläkkeelle tehtävästään 1.4.2021.

- Veripalvelulla on tärkeä rooli Suomen terveydenhuollossa. Samalla kun se vastaa päivittäisiin potilashoidon tarpeisiin, sen on kyettävä uudistumaan sekä ennakoimaan verivalmisteiden ja sairaaloiden tarvitsemien muiden palvelujen kysyntää pitkälle tulevaisuuteen, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula toteaa.

- Olemme kiitollisia Martti Syrjälälle pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstä Veripalvelun hyväksi. Syrjälä jättää jälkeensä hyvin organisoidun ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuneen Veripalvelun. Samalla olemme iloisia saadessamme Martin työn jatkajaksi juuri Pia Westmanin, joka on kokenut osaaja ja ymmärtää hyvin Veripalvelun tarpeet, Kumpula kiittää.

Pia Westman aloittaa Veripalvelun johtajan tehtävässä 14.6.2021. Väliaikaisena johtajana 1.4.-13.6.2021 toimii Veripalvelun verenluovutustoiminnan johtaja Satu Pastila.